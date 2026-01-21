Estados Unidos
Trump retoma su trayecto a Davos tras cambiar de avión por un fallo técnico
El Air Force One volvió "por precaución" a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado hace menos de una hora su viaje a Davos, Suiza, después de que un fallo "menor" en el 'Air Force One' le haya obligado a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto.
Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, ha confirmado en redes sociales que "el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos" pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial haya "identificado un problema eléctrico menor" y regresado, "por precaución", a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.
Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado en su cuenta de Truth Social que su país "estará bien representado en Davos", donde estos días tiene lugar el Foro Económico Mundial y tiene previsto reunirse con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la crisis abierta desatada con Dinamarca y otros países europeos por sus pretensiones sobre Groenlandia.
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
- Suspensiones del día de San Vicente: se mantiene la Procesión pero no la 'mascletà
- Berry' Navarro, mánager: “'Limpiar' la casa de Joaquín Sabina nos creó enemistades, pero eso le salvó la vida”
- La nueva estación de Torrent ya tiene ubicación
- El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera
- Los promotores recortan el tamaño de los pisos para reducir costes
- Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas