Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Putin se reunirá este jueves con el enviado Steve Witkoff para abordar la invasión de Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá este jueves una reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, según ha confirmado el Kremlin, en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, objeto de una invasión rusa desde febrero de 2022.
"Sí, podemos confirmarlo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones al diario 'Izvestia', un día después de la reunión celebrada en la ciudad suiza de Davos entre Witkoff y el representante especial de Putin y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitriev.
Mueren tres personas en un ataque ucraniano contra el puerto de una aldea rusa próxima a Crimea
Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas este miércoles en la región rusa de Krasnodar tras un ataque del Ejército ucraniano contra las infraestructuras portuarias de la localidad de Volna, próxima al puente de Crimea.
"Por segundo día consecutivo, la región de Krasnodar ha sufrido ataques masivos por parte del régimen enemigo contra instalaciones e infraestructuras civiles. Esta tarde, las terminales portuarias de la aldea de Volna, en el distrito de Temryuk, han sido atacadas", ha anunciado en redes sociales el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.
Detenida en Alemania una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia
La Fiscalía de Alemania ha anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad han detenido en la capital, Berlín, a una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "En cumplimiento de una orden de arresto emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía ha ordenado el arresto en Berlín de la ciudadana germano-ucraniana Ilona W", reza un comunicado, que apunta a que es "altamente sospechosa de haber trabajado para el servicio de Inteligencia de una potencia extranjera". Simultáneamente, los agentes de Policía Criminal han "registrado el domicilio de la sospechosa, así como el de otros dos sospechosos actualmente prófugos, en el los distritos de Havelland (Brandeburgo), Ahrweiler (Renania-Palatinado) y Múnich.
La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear
La Unión Europea ha advertido este miércoles de que los ataques por parte de Rusia a subestaciones eléctricas ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) . "Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha tildado los ataques de "imprudentes". Asimismo, ha indicado que las acciones de Moscú "ponen de relieve" su "desprecio" por "el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz". "Seguiremos apoyando a Ucrania y frenando la capacidad de Rusia de poner en riesgo la vida de millones de personas, incluyendo el riesgo de accidente nuclear", ha zanjado.
Mueren dos personas en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski
Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, según han denunciado las autoridades del país europeo.
El gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los fallecidos son un hombre de 77 años y una mujer de 72, antes de afirmar que una tercera persona ha resultado herida y ha tenido que ser hospitalizada.
Witkoff mantiene una "muy positiva" reunión con el asesor de Putin en Davos
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha mantenido este martes en Davos (Suiza) una reunión que ha calificado como "muy positiva" con el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre un futuro acuerdo de paz con Ucrania.
Así lo ha descrito en declaraciones a la prensa al término de un encuentro en el que se le ha visto acompañado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Por su parte, el también asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha celebrado que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa" tras una reunión a puerta cerrada que ha durado más de dos horas, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.
Zelenski condiciona la presencia de Ucrania en el Foro de Davos a dar pasos en su seguridad frente a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que Ucrania estará en el Foro Económico Mundial de Davos, que se organiza estos días en Suiza, y al que acude el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si de los encuentros en este contexto "pueden proporcionar una mayor protección" al país, apuntando que si los aliados no están listos para dar pasos en este sentido Kiev no tendrá representación en el Foro.
"Si las reuniones de Davos pueden proporcionar una mayor protección a las personas reales y a las ciudades y pueblos reales de Ucrania, Ucrania estará presente en Davos", ha expuesto el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que insiste en dar pasos para firmar las garantías de seguridad para el futuro de Ucrania.
Muere una persona y otras nueve salen heridas de un ataque de las fuerzas rusas sobre Járkov
Al menos una personas ha muerto y otras nueve han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la provincia ucraniana de Járkov, según ha informado su gobernador, Oleg Sinegubov. Rusia ha lanzado tres misiles modelo KAB sobre el distrito de Slobidski alrededor de las 15.10 horas (hora local). A lo largo de esta jornada, la ciudad ha sido objetivo de otros ataques, principalmente contra infraestructura energética. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado de ataques en otras áreas de la ciudad, como el distrito de Novobavarski. "El enemigo no cambia de táctica. En pleno invierno, ataca los sistemas vitales de la ciudad, intentando dejar a los residentes de Járkov sin calefacción ni luz", ha denunciado en sus redes sociales.
Ucrania lanza campaña global de donantes para compra de equipos de electricidad ante oleada de ataques rusos
El Gobierno de Ucrania ha lanzado este lunes una campaña global de donantes para la compra de equipos, electricidad y suministros energéticos en plenos ataques rusos contra la infraestructura energética del país.
"Esta ayuda es urgente. Se destinará a la compra de equipos, electricidad, suministros energéticos y todo tipo de energía directamente para los ucranianos y las comunidades necesitadas. Un pequeño gesto de vuestra solidaridad salvará a familias y niños ucranianos", ha anunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes, en el marco de las iniciativas ucranianas para recuperar el sector energético del país.
Rusia anuncia avances en su invasión de Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia
El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las tropas del país euroasiático han "liberado" en las últimas horas las localidades de Novopavlovka y Pavlovka, situadas en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.
