En Bruselas
Sánchez participa en una cumbre extraordinaria de la UE sobre Groenlandia
El presidente del Gobierno defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para analizar cómo tienen que abordar la relación con Estados Unidos, tras las pretensiones de su presidente, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia.
Sánchez defenderá la plena integridad territorial de Dinamarca en la reunión de los Veintisiete y, sobre las amenazas de Trump, cree que si Estados Unidos finalmente invadiera ese territorio semiautónomo danés supondría la "carta de defunción" de la OTAN.
La reunión de los Veintisiete tendrá lugar por la tarde, después de que por la mañana algunos líderes europeos participen en otra cumbre, una del G7 en París convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, a la que no asistirá Trump.
Está previsto que en la reunión de los Veintisiete discutan posibles represalias comerciales contra Estados Unidos, en el caso de que Trump acabe imponiendo aranceles. Unas represalias comerciales de la UE hacia EEUU que podrían ser por valor de 93.000 millones de euros.
En debate por los Veintisiete estará también la posibilidad de estrenar el instrumento anticoerción, con el que la UE puede imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares
- Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
- Berry' Navarro, mánager: “'Limpiar' la casa de Joaquín Sabina nos creó enemistades, pero eso le salvó la vida”
- Javier Burgos, valenciano superviviente del accidente de Adamuz: 'En ese instante solo pensé una cosa; me di cuenta de que estaba vivo
- El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
- La Aemet anuncia un nuevo envite meteorológico: nevadas en Valencia esta misma semana