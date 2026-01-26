Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La segunda ronda de negociaciones a tres bandas tendrá lugar la próxima semana

El Kremlin aseguró hoy que la segunda ronda de negociaciones a tres bandas sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos tendrá lugar la próxima semana.

"Está planeada para la próxima semana. A día de hoy no puedo dar la fecha exacta", comentó a la prensa, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado porla agencia TASS.

La primera ronda tuvo lugar el viernes y el sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), en donde por primera vez la delegación rusa estuvo integrada exclusivamente por militares.