Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaBorrasca JosephCercanías ValenciaSemana SantaTiempo ValenciaHotel ingenieros VWCalderos MoncadaCalendario laboral 2026
instagramlinkedin

Crisis en el Caribe

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela

Donald Trump.

Donald Trump. / Archivo

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.

"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents