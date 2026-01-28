Trump asegura que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela va hacia Irán y amenaza con un ataque: "Con violencia, si es necesario"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que "es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones 'USS Abraham Lincoln', que la enviada a Venezuela".

"Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario", ha advertido Trump, quien ha expresado su deseo de que "Irán se siente rápidamente en la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que sea bueno para todas las partes".

En este sentido, ha subrayado que "el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto". "Como dije anteriormente a Irán, alcancen un acuerdo. No lo hicieron y llegó la operación 'Martillo Nocturno', con una gran destrucción en Irán", ha sostenido en referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país, que dejó más de 1.100 muertos y llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra territorio israelí.

"Mucho peor"

"El próximo ataque será mucho peor. No hagan que pase de nuevo", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca, poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, negara la existencia de contactos con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, o que haya pedido a Washington abrir un proceso de negociaciones.

"No ha habido contactos con Witkoff durante los últimos días y no hemos pedido negociaciones", dijo. "Nuestra postura sigue siendo exactamente la misma. La diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectiva. Si quieren que haya negociaciones --en referencia a Estados Unidos--, deben dejar de lado las amenazas, las exageraciones y las peticiones ilógicas", agregó.

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras sacar Trump a Washington del mismo en 2018, durante su primer mandato.