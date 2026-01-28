Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU puede volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump

Los breves espasmos de cordialidad de EEUU hacia la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, han quedado en suspenso este miércoles. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recuperó el tono de la severidad al referirse a Caracas. "Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan". El discurso de Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado fue divulgado por la propia oficina del responsable de la diplomacia de Donald Trump antes de hablar ante los senadores. Rubio se abrió, no obstante, a la posibilidad de que no se repita una intervención en territorio venezolano como la que se llevó a cabo el 3 de enero para capturar y trasladar a una prisión de Nueva York a Nicolás Maduro. "Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca nos alejaremos de nuestro deber hacia el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio".

Si Trump tuvo las palabras más amables hacia Rodríguez, basadas en el supuesto interés de la sustituta de Maduro en acatar todos los pedidos de Washington, entre ellos la apertura del sector petrolero y el compromiso a adquirir productos norteamericanos, el secretario de Estado utilizó palabras más filosas para describir la actual situación. "Rodríguez es muy consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con avanzar en nuestros objetivos".

"No hay guerra contra Venezuela, y no ocupamos un país", dijo Rubio. No existen "tropas estadounidenses en el terreno". La operación del 3 de enero se realizó para "ayudar a las fuerzas del orden". Reiteró en su mensaje que Maduro no era un jefe de Estado legítimo porque su reelección de 2024 estuvo marcada por las irregularidades. A su vez, se negó a entregar el poder de forma pacífica tras la conversación telefónica con Trump de noviembre de la que el funcionario fue también protagonista.

Lazos con China y Rusia

Desde los sucesos de comienzos de mes que han dejado una profunda herida en Venezuela y la región, Rodríguez ha autorizado ventas limitadas de crudo a Estados Unidos y liberado algunos presos políticos, acciones que se insertan en la hoja de ruta esbozada públicamente por Rubio. A su vez, recibió en el Palacio de Miraflores al director de la CIA, John Ratcliffe, el 15 de enero. Una fuente de la Casa Blanca auguró una pronta visita a Washington. La "'presidenta encargada" efectuó también cambios en el gabinete ministerial y la estructura de mandos militares.

Hay, sin embargo, un tema que la gobernante provisional no ofrece por ahora señales de un cambio de rumbo: las relaciones económicas y políticas del Gobierno interino con China y Rusia. La advertencia de Rubio no parece disociada de esa aspiración de Rodríguez.

Rubio se reúne también este miércoles con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en la sede del Departamento de Estado. Trump había descartado su protagonismo en esta nueva etapa. Luego revisó esa decisión. La líder de Vente Venezuela le ofreció al magnate su medalla del Premio Nobel y expresó el deseo de retornar a su país "lo antes posible" durante el encuentro que mantuvieron hace unos días en la Casa Blanca.