Trump advierte al alcalde de Minneapolis de que "juega con fuego" tras negarse a aplicar la ley antiinmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de que "está jugando con fuego" después de anunciar que no aplicará las leyes federales antiinmigración, en medio de las fuertes tensiones en la capital del estado de Minnesota tras la muerte de dos personas a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración'. Esto después de haber mantenido una muy buena conversación con él", escribió Trump en sus redes sociales. "¿Podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está jugando con fuego?", ha lanzado Trump, después de que Frey trasladara el martes al llamado 'zar de las fronteras', Tom Homan, que la ciudad no cambiará sus políticas con respecto a la inmigración.

Frey destacó en un mensaje en redes sociales que abordó con Homan "los graves impactos negativos que esta operación ha tenido en Minneapolis", al tiempo que incidió en que las autoridades locales no aplicarían las leyes que pretende la Administración Trump y que, en cambio, sí trabajarán para mantener seguros a los vecinos de la ciudad, tras el asesinato el sábado pasado, por parte de agentes del ICE, de Alex Pretti, un enfermero de 37 años.

Agresión a una legisladora

La tensión se mantiene en Minnesota. La legisladora demócrata de origen somalí Ilhan Omar, figura destacada de la izquierda estadounidense y uno de los blancos favoritos de las diatribas de Trump, fue agredida el martes por la noche durante un acto público por un hombre que se le abalanzó para rociarla con un líquido nauseabundo no identificado. Omar salió ilesa y continuó con su discurso. "Debemos abolir de una vez por todas" la policía migratoria, insistió, al exigir la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem.

Sectores demócratas se oponen al despliegue de agentes federales encargados de detener a los indocumentados, como prometió Trump antes de ser reelecto. Según la oposición, esto es contrario a los principios de la democracia estadounidense. La libertad con la que actúan agentes federales a menudo inquieta a muchos estadounidenses. Uno de ellos intentó entrar en el consulado de Ecuador en Minneapolis, según la cancillería de ese país, que pese a ser aliado de Washington emitió una nota de protesta.

Sigue la violencia

Un hombre de 34 años resultó herido tras un intercambio de disparos con agentes de la CBP en Arizona, fronterizo con México, según las autoridades locales. Las declaraciones de Trump este miércoles contrastan con la voluntad exhibida el martes de calmar las aguas. Después de haber descrito este fin de semana a Pretti como un "asesino en potencia", el consejero presidencial Stephen Miller dijo el martes que las autoridades examinaban las razones por las que el equipo de la (...) CBP podría no haber seguido el protocolo". La Casa Blanca pareció recular cuando aseguró que se refería a "directrices generales" destinadas a los agentes de inmigración, más que a la muerte de Pretti en concreto.

El asesinato de Pretti

El enfermero asesinado por los agentes del ICE portaba legalmente un arma y nunca la desenfundó, por lo que no amenazaba a las fuerzas del orden. Dos policías le dispararon cinco segundos después de que un agente gritara "¡Tiene un arma!", según un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional remitido al Congreso y revelado por medios estadounidenses. Ahora es Tom Homan, emisario presidencial, quien dirige la operación antiimigrantes, tras la salida del jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino. "Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico", reconoció el propio Trump en Fox News. "En algunos casos, eso es algo bueno. Quizás aquí no lo era", afirmó, antes de señalar, sin pruebas, que las manifestaciones en Minnesota habían sido infiltradas por "insurgentes a sueldo".

En Minnesota, una jueza prometió el lunes una decisión rápida sobre la solicitud del fiscal general del estado de suspender la operación contra los migrantes irregulares. La justicia también bloqueó la expulsión de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y de su padre de origen ecuatoriano, ambos detenidos la semana pasada. La foto del pequeño asustado delante de un agente, con un gorro azul con orejas de conejo, se volvió viral.