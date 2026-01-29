Un adolescente de 15 años se declara culpable de matar a un niño de 12 en Inglaterra sin causa aparente

Un adolescente de 15 años se ha declarado culpable este jueves de matar a puñaladas a un niño de 12 años en Inglaterra sin motivo aparente. Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2025 en Birmingham, en el centro del país. La víctima, Leo Ross, se dirigía a su casa después del colegio cuando fue asaltado por el agresor, quien le asestó una puñalada en el estómago. Los servicios de emergencia lo trasladaron rápidamente al hospital tras ser alertados por algunos viandantes, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La víctima y el agresor no se conocían de nada.

Los investigadores señalan que el autor del ataque, cuyo nombre no ha sido revelado al ser menor de edad, lanzó el arma del crimen a un río cercano e hizo creer a los agentes que se había topado con la víctima cuando yacía en el suelo. La realidad es que no sólo había atacado a Ross, sino que ese mismo día y en los días previos también había perseguido y agredido a varias personas en la misma zona. El joven ha reconocido estos delitos, pero ha rechazado otras acusaciones por lesiones físicas y agresiones con golpes cometidas presuntamente unos meses antes.

"La declaración de culpabilidad del acusado significa que, al menos, los seres queridos de Leo se han ahorrado el calvario de un juicio. Nuestros pensamientos están con ellos mientras siguen lidiando con esta pérdida inimaginable", ha asegurado el fiscal del caso, Jonathan Roe, quien ha calificado los hechos como "un acto de violencia sin sentido". El reconocimiento de los hechos se ha producido más de seis meses después de que se aplazara el juicio para permitir que los expertos psiquiátricos evaluaran al acusado, quien no ha mostrado síntomas de arrepentimiento.

Familia devastada

Los familiares de la víctima han mostrado su devastación por lo ocurrido y han pedido a la justicia que imponga una sentencia justa. "No pasa un solo día sin que pensemos en Leo. Su pérdida nos ha afectado profundamente y su ausencia se siente constantemente. Leo era un chico dulce y amable que anteponía a los demás antes que a sí mismo", ha señalado su familia de acogida en un comunicado publicado por la policía de West Midlands. "Esperamos que se haga justicia y podamos cerrar este capítulo. Aunque, sea cual sea el resultado, no le devolverá la vida a Leo, la vida que realmente merecía vivir al máximo", añade la nota.

El autor del ataque permanecerá en un centro de menores hasta la lectura de la sentencia, prevista para el próximo 10 de febrero, según ha anunciado este jueves el juez Paul Farrer del Tribunal de la Corona de Birmingham. "No puedo dictar sentencia hoy por varias razones. La sentencia se dictará el 10 de febrero y se le trasladará desde el lugar donde se encuentre recluido a Birmingham, donde podrá hablar con sus abogados. Mientras tanto, quedará en prisión preventiva en un centro de detención juvenil", ha indicado el magistrado.