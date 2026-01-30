Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel anuncia que ha matado a tres milicianos palestinos entre nuevos bombardeos en el centro y sur de Gaza

Un hombre camina entre las tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados entre las ruinas dejadas por la ofensiva aérea y terrestre israelí en la ciudad de Gaza.

Un hombre camina entre las tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados entre las ruinas dejadas por la ofensiva aérea y terrestre israelí en la ciudad de Gaza. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

