Israel mata a 19 gazatíes, entre ellos 6 niños, en una de las jornadas más letales desde el inicio del alto el fuego

Israel sigue violando el alto el fuego en Gaza. El Ejército mató este sábado a 19 gazatíes, entre ellos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del acuerdo entre Hamás e Israel el pasado 10 de octubre.

Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.

En el norte, en la ciudad de Gaza, una madre y tres de sus hijos murieron, junto a otro familiar, en el bombardeo aéreo contra el apartamento en el que se refugiaban, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Asimismo al menos 7 personas murieron durante un ataque con misil contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en Ciudad de Gaza, según confirmó una fuente de la morgue de este último centro sanitario. Entre los fallecidos hay tres mujeres agentes de policía y cuatro detenidos, mientras que una veintena de personas se encuentran atrapadas bajo los escombros.

Hubo además otros cuatro bombardeos, entre ellos contra otro apartamento cerca del cruce de Jabalia, al este de la ciudad de Gaza, que solo causó heridos y dos al sureste del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja y cerca de la denominada línea amarilla.

Estos ataques se producen pese al alto el fuego en vigor, y con ellos ya son 516 los palestinos muertos en Gaza, incluidos más de 100 niños, pese al supuesto fin de la ofensiva bélica israelí, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad del enclave.

Reacción de Hamás

El grupo islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, acusó al Gobierno de Binyamín Netanyahu de continuar su "brutal guerra genocida" con sus "continuas violaciones y los ataques contra civiles --familias y niños-- en sus tiendas de campaña de desplazados". En un comunicado, el grupo urgió a los mediadores y a la Administración de Donald Trump a que adopten "medidas inmediatas" para poner fin a la política israelí que, aseguró, busca "socavar el alto el fuego".

Las nuevas muertes tienen lugar un día antes de que Israel reabra el paso de Rafah, entre la Franja y Egipto, en cumplimiento con los términos del alto el fuego después de más de dos años clausurado tras el inicio de la guerra en represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según anunció este viernes el COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, la apertura permitirá "únicamente" el paso limitado de personas.

El movimiento por el cruce de Rafah "se autorizará en coordinación con Egipto", previa autorización de seguridad de Israel y "bajo supervisión de la misión de la UE". Y solo podrán regresar los palestinos "que abandonaron Gaza durante la guerra".

El paso de Rafah es el único punto de entrada y salida de la Franja que no pasa por Israel y está situado en la parte bajo control del Ejército israelí desde que se replegó al comienzo del alto el fuego.