Al menos 226 muertos por un corrimiento de tierras sobre una mina de coltán en la República Democrática del Congo

Al menos 226 personas han muerto en el este de la República Democrática del Congo como consecuencia de un enorme corrimiento de tierras que sepultó, el pasado jueves, una mina de coltán en el territorio de Masisi, en la conflictiva provincia de Kivu Norte.

La mina forma parte del conjunto de yacimientos de minerales raros situados en el área de Rubaya, uno de los epicentros del conflicto en el este de la RDC entre el Ejército congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23). Estas últimas controlaban precisamente esta instalación, y ha sido uno de sus portavoces, Kambere Muyisa Lumumba, quien ha confirmado este sábado el balance provisional de fallecidos al portal de noticias congoleño 'Actualité'.

Entre los muertos hay mineros, comerciantes y familias, según ha explicado Lumumba, quien también ha confirmado un número aún no concretado de heridos, muchos de ellos graves, que están recibiendo tratamiento en medio de un difícil traslado debido a las fuertes lluvias que han provocado, precisamente, el deslizamiento.

Temor a nuevas víctimas

La mina permanece cerrada por orden del gobernador miliciano de la provincia, Bahati Musanga Erasto, mientras los heridos se reparten entre los centros locales y los de la capital provincial, Goma, bajo control de los rebeldes desde el año pasado, ante el temor —según fuentes locales citadas por el portal congoleño— de que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

Rubaya, bajo control rebelde desde abril de 2024, alberga una de las concesiones de coltán más ricas del mundo, con una producción estimada por Naciones Unidas en cerca de 120 toneladas mensuales, destinadas principalmente a la exportación a la vecina Ruanda. La presencia del M23 y de otros grupos armados dificulta enormemente el acceso a la zona para periodistas, investigadores y organizaciones humanitarias.