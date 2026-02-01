Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, ha quedado parcialmente reabierto este domingo

Ambulancias en el lado egipcio del paso de Rafah, este domingo.

Ambulancias en el lado egipcio del paso de Rafah, este domingo. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

