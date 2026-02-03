Estados Unidos
Bill Clinton testificará ante el Congreso por el caso Epstein
Junto a su mujer, Hillary Clinton, tratará de aclarar los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que el magnate operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil
EFE
El expresidente de EE.UU. Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.
La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el vocero del expresidente, Ángel Ureña en una publicación en X. Ureña respondió a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes diciendo que los Clinton habían "actuado de buena fe" y que los senadores "no lo habían hecho". El expresidente Clinton "estará ahí", resaltó Ureña y dijo que se espera que la asistencia a testificar marque un precedente en este tipo de casos.
El llamado a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.
La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación. Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate Epstein.
