Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El Ejército de Israel aprueba la regulación para integrar a los ultraortodoxos en el servicio militar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han aprobado este martes una orden que regula la integración de los ciudadanos ultraortodoxos en el servicio militar israelí, teniendo en cuenta las especificidades de esta comunidad y para hacerlas compatible con la actividad castrense.

El objetivo de la orden es "establecer directrices sobre la forma de servicio de los miembros de la comunidad ultraortodoxa en las FDI", ha informado el Ejército israelí sobre la orden firmada por el Estado Mayor. Todo teniendo en cuenta "el carácter y la naturaleza del servicio militar", y reconociendo al mismo tiempo el "carácter único" de la población ultraortodoxa.

El objetivo es conciliar el estilo de vida y las prácticas religiosas de los soldados ultraortodoxos para que "mantengan su fe y lleven su estilo de vida conforme a sus convicciones, dentro de la variedad de marcos de servicio designados desplegados en todo el Ejército".