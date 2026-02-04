España prohibirá las redes sociales a menores: estas son las medidas de restricción que han tomado otros países

España pretende prohibir las redes sociales entre los menores de 16 años. El presidente Pedro Sánchez celebró el martes que, de esta manera, se convertirá en el primer país europeo que adopta esa draconiana medida bajo la intención de proteger a los más jóvenes de lo que describió como el "Salvaje Oeste digital". Sin embargo, no es el único.

La propuesta del Gobierno español, que se detallará durante la semana próxima, ya está "en trámite en el Congreso", indicó ayer la ministra de Infancia, Sira Rego. El paquete de medidas anunciado, que incluye responsabilizar penalmente a los dueños de esas plataformas digitales y tipificar la manipulación de los algoritmos como delito, se refleja en otras implantadas o estudiadas por otros países que también están tomando la delantera.

Esto es lo que han puesto sobre la mesa:

El pasado 10 de diciembre, Australia fue pionera en el mundo al aplicar un veto que, sobre el papel, imposibilita que las personas de 15 años o menos puedan acceder a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, X (antes Twitter), Threads, Twitch, Kick y YouTube. Otras como Discord o el videojuego Roblox no se han visto afectadas.

Para garantizar que su prohibición se cumple, el Ejecutivo australiano ha establecido que esas empresas deben adoptar tecnologías que permiten verificar la identidad de sus usuarios. Estas van desde el escaneo del DNI a sistemas de reconocimiento facial o de voz, así como algoritmos que predicen la edad de los internautas a partir de su comportamiento. Si no adoptan estos métodos —que entrañan tanto problemas de fiabilidad como riesgos para la privacidad— pueden ser sancionadas con multas de hasta 30 millones de euros.

Más allá de las declaraciones de Sánchez, el primer país europeo en aprobar la prohibición de las redes sociales entre menores de 15 años es Francia. El pasado 26 de enero, los legisladores galos dieron luz verde a un proyecto de ley que ahora debe ser debatido en el Senado y que también pretende vetar el uso de los teléfonos móviles en todos los institutos del país.

De pasar todos los escollos legislativos, la medida empezaría a aplicarse en septiembre, según el calendario propuesto por el Gobierno francés. No solo afectará a los menores. Y es que la ley obligará a todos los usuarios franceses a verificar su edad antes de que termine 2026, informa Le Monde. A partir de eso, solo se verificará la identidad de los nuevos usuarios que se registren.

El proyecto francés, defendido férreamente por Emmanuel Macron, no especifica qué herramienta deben utilizar las plataformas para garantizar que los internautas son quienes dicen ser, pero sí recomienda que sea de "doble anonimato". Esa petición abre la puerta a que, como en España, el método que termine por imponerse sea la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), una aplicación que está desarrollando la Comisión Europea que garantizaría la anonimidad y la protección de datos de los usuarios. Por ahora, está en fase de pruebas.

Como Madrid, París se ha unido a la llamada "Coalición de los Dispuestos Digitales", una alianza entre cinco países europeos que comparten su intención de aumentar la regulación de las redes sociales de forma "estricta, eficaz y eficaz".