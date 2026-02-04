Más allá del despojado Andrés Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson y el caso Epstein: 10 claves de unos correos que sacuden a la casa real británica

La publicación de tres millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos del caso Jeffrey Epstein ha vuelto a poner en el centro del foco a Sarah Ferguson, exduquesa de York, por su relación con pedófilo magnate, condenado en 2008 por delitos sexuales contra menores, y que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores.

No hay acusaciones penales contra ella. Pero los correos revelados por la BBC y 'The Guardian' dibujan una relación estrecha, prolongada y cada vez más problemática, con consecuencias reales: el cierre de su ONG (Sarah's Trust), ruptura de apoyos y un nuevo golpe reputacional para el entorno del despojado expríncipe Andrés, ahora conocido por sus apellidos Mountbatten-Windsor, y por ser, junto a su exmujer, uno de los famosos protagonistas de los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein.

Estas son las claves:

Contacto con Epstein mientras estaba en prisión

Los documentos muestran que Ferguson escribió a Epstein en junio y julio de 2009, cuando él aún cumplía condena por solicitar sexo a una menor. En esos mensajes le pide ayuda para lanzar su proyecto 'Mothers Army' y hacerlo viable como negocio.

Del afecto a la dependencia

Más allá de los mensajes cariñosos -"te quiero", "eres una leyenda", "el hermano que siempre deseé"-, los nuevos correos revelan una dependencia emocional explícita. La propia Ferguson se describe como "muy traumatizada y sola", "muy, muy triste" y define a Epstein como su "pilar". En uno de los correos, incluso, sugiere que podría trabajar para él organizando sus casas.

"Cásate conmigo"

En un correo de 2010, firmado como "Sarah", el tono llega a ser abiertamente íntimo: "Estoy a tu servicio. Solo cásate conmigo". Todos estos intercambios son posteriores a la condena de Epstein, un dato clave para la lectura pública de su reputación.

El "baby boy": dos correos en ocho minutos

Uno de los episodios más llamativos aparece en septiembre de 2011. En un primer correo, "Sarah" felicita a Epstein por el nacimiento de un supuesto hijo: "El Duque me dijo que tuviste un niño". Ocho minutos después, llega un segundo mensaje, con un giro radical de tono: "Tenía clarísimo que solo eras mi amigo para llegar a Andrés".

Este miércoles publica el 'New York Post' que una de las víctimas de Epstein afirma que fue usada como una "incubadora humana" para tener el bebé del difunto pedófilo, y que el recién nacido le fue arrebatado apenas minutos después de dar a luz. Los hechos habrían ocurrido en 2002, cuando la denunciante tenia solo 16 años.

"Necesito urgentemente 20.000 libras hoy"

Los correos también muestran apuros económicos concretos. En 2009, tras el fracaso de un negocio, Ferguson escribe: "Necesito urgentemente 20.000 libras para el alquiler de hoy. El propietario me ha amenazado con ir a los periódicos". El intercambio se produce mientras medios estadounidenses cuestionaban su situación financiera.

"Fergie puede decir: no soy un pedófilo"

Una de las revelaciones más delicadas tiene que ver con la gestión de la imagen de Epstein. En un correo de marzo de 2011, Epstein escribe a su abogado: "Creo que Fergie ahora puede decir que no soy un pedófilo". El plan era lograr que la prensa le dejara de llamar así y lograr que Ferguson se retractara. Resulta que Fergie fue la primera en llamar "pedófilo" a Epstein (y él amenazó con demandarla). La exduquesa de York hizo esas prematuras declaraciones en 2011 después de que saliera a la luz que ella había aceptado un préstamo de 15.000 libras del empresario. En un correo, "Sarah" le escribe que ha actuado para "proteger mi propia marca".

Buckingham y Windsor: el acceso a palacio

Los documentos revelan hasta qué punto Epstein acechaba por el entorno de la corte. Un correo afirma que Ferguson podía organizar un té en Buckingham o en Windsor. En febrero de 2010, la secretaria privada del entonces príncipe Andrés invitó a Epstein, en nombre de Ferguson, al 50º cumpleaños de Andrés en el Palacio de St James. Epstein finalmente no asistió, pero el intercambio ilustra el nivel de confianza y acceso.

Beatriz y Eugenia, dentro del circuito

Las princesas Beatriz y Eugenia aparecen mencionadas en múltiples correos: almuerzos, encuentros, saludos a conocidos. En uno de los intercambios más polémicos, desde una dirección anónima, se menciona que Eugenia regresaba de un "fin de semana de sexo". La BBC aclara que no puede confirmarse quién escribió ese mensaje.

Cabe mencionar, que el mes pasado 'The Mail on Sunday' publicó que la princesa Eugenia de York había roto el contacto con su padre, por el caso Epstein. Se da la circunstancia de que en Eugenia, quien fundó el Colectivo Antiesclavitud para ayudar a combatir el tráfico sexual, el enfado se agrava ante la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

Una relación desigual

Un detalle revelador: mientras Ferguson elogia constantemente a Epstein (le llama "amigo fiel" muchas veces), él se muestra despectivo a sus espaldas en al menos un correo, comentando una foto suya de forma poco amable. Para la prensa británica, este contraste refuerza la idea de una relación asimétrica, con Ferguson en una posición de mayor vulnerabilidad.

El coste final: cierre de su ONG

La consecuencia más tangible ha sido el anuncio del cierre de Sarah’s Trust, la organización benéfica fundada por Ferguson. Siete ONG habían roto ya vínculos con ella, y la presión reputacional tras esta nueva tanda de correos ha sido decisiva.