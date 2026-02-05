En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Imputadas doce personas en Israel, incluidos reservistas del Ejército, por supuesto contrabando a Gaza
La Fiscalía de Israel han imputado a doce personas, entre ellos varios reservistas del Ejército, por supuestamente ser parte de una banda dedicada al contrabando de bienes hacia la Franja de Gaza, motivo por el que están acusados de "ayudar al enemigo durante tiempo de guerra" y "financiación de actividades terroristas", entre otros cargos.
La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que los sospechosos fueron arrestados "tras introducir de contrabando en Gaza mercancías prohibidas en la Franja "aprovechando el alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria", en referencia al acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Asimismo, ha resaltado que las detenciones llegaron a raíz de unas informaciones recabadas por los organismos de seguridad que revelaban que "varios elementos, incluidos ciudadanos israelíes, se están aprovechando de la nueva realidad sobre el terreno, que comenzó con el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás".
Israel devuelve a Gaza 54 cuerpos palestinos y 66 cajas con restos humanos y órganos
El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en un comunicado que las autoridades israelíes, a través de la Cruz Roja, devolvieron este miércoles al enclave un total de 54 cuerpos de palestinos y 66 cajas con restos humanos y órganos.
"Hace poco, 54 cuerpos de mártires y 66 cajas con restos humanos y órganos llegaron al Complejo Médico Al-Shifa. Estos fueron entregados por las autoridades de ocupación israelíes a través del Comité Internacional de la Cruz Roja", recoge el comunicado de Sanidad.
La semana pasada Israel devolvió a Gaza los últimos 15 cuerpos que retenía desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, y acordados en la tregua a cambio del cuerpo del último rehén israelí que quedaba en la Franja hallado por el Ejército el pasado 26 de enero.
Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
Irán y Estados Unidos se reunirán este viernes en Omán para entablar negociaciones "indirectas", en un principio centradas en la cuestión nuclear, en medio de las tensiones en toda la región por las continuadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar un ataque militar contra la República Islámica.
Según informan medios iraníes, Mascate, la capital, acogerá los contactos indirectos entre la delegación iraní y la estadounidense en unas conversaciones cuyo alcance se habría limitado a las cuestiones nucleares y a la retirada de las sanciones contra Irán.
Aumentan a 21 los muertos, incluidos cuatro niños, por nuevos ataques de Israel contra Gaza
El balance de palestinos muertos a causa de los últimos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza ha aumentado a 21, entre ellos cuatro niños --incluido un bebé de cinco meses--, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que el "balance preliminar" de los ataques, que han sido ejecutados contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur), deja 21 "mártires" y 38 heridos.
Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motocicleta
Las autoridades de Irán han ratificado una legislación para autorizar formalmente la expedición a mujeres de permisos de conducir motocicletas, poniendo fin a una indeterminación legal que obstaculizaba la entrega de estas licencias, semanas después de una oleada de movilizaciones antigubernamentales que se ha saldado con más de 3.000 muertos, según Teherán.
El decreto, firmado por el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, contempla que "la Policía de la República Islámica de Irán debe emitir permisos de conducir motocicletas a las mujeres" y recoge que ello debe llegar después de que "reciban clases prácticas y realicen pruebas" bajo supervisión de la Policía de Tráfico, según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.
Negociaciones en Emiratos
La delegación ucraniana llegó este miércoles por la mañana a la capital de los Emiratos Árabes Unidos para mantener la segunda ronda de contactos trilaterales de paz con Rusia y con los mediadores estadounidenses, según dijo una fuente conocedora del proceso a la televisión pública ucraniana, Suspilne. Según han informado medios oficiales rusos, los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, también están en la capital de los Emiratos, Abu Dabi, para las reuniones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho esta semana que se espera que las reuniones duren hasta el jueves.
Ayuda desde Finlandia
Finlandia reforzará su apoyo a la reforma del sistema educativo de Ucrania a través de un proyecto de 20 millones de euros destinado a desarrollar la enseñanza secundaria en el país, informó este miércoles el Gobierno finlandés. El proyecto, denominado 'Learning2gether2', se implementará entre 2026 y 2029 y tiene como objetivo mejorar los resultados del aprendizaje, fortalecer la formación del profesorado y garantizar que todos en Ucrania tengan acceso a una educación de alta calidad, independientemente de su origen o lugar de residencia, según explicó el Ejecutivo finlandés en un comunicado.
El paso de Rafah
En torno a unos 40 gazatíes volvieron el martes a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah y llegaron esta madrugada al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur), informó este miércoles el Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en el enclave. El lunes, sólo 12 de los 42 gazatíes que llegaron a Rafah pudieron acceder al enclave, tras verse la mayoría retenidos en el cruce y denunciar aquellos que lograron entrar a Gaza abusos en el punto de control israelí.
Israel bombardea Gaza durante la noche
En torno a una decena de personas murieron en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche, pese al alto el fuego vigente, según los recuentos de los hospitales y servicios de emergencia del enclave. Entre los muertos hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses, y los ataques se produjeron en varios puntos a lo largo del norte y sur del enclave, fuera del área que sigue bajo control militar de Israel.
Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no participará en el futuro gobierno de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este martes que la Autoridad Palestina no participará "de modo alguno" en el futuro gobierno de la Franja de Gaza durante una reunión con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. "El primer ministro aclaró que la Autoridad Palestina no formará parte de la administración de la Fraja de Gaza de modo alguno", ha destacado su oficina en un comunicado en el que agrega que ha puesto "al día" al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre las "graves violaciones" cometidas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
