En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Delcy Rodríguez se reúne con Repsol
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido este miércoles con representantes de la petrolera española Repsol así como con la francesa Maurel & Prom, después de que la Asamblea Nacional del país aprobara hace días la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo venezolano. Así lo ha señalado en un comunicado en el que ha destacado el "importante" encuentro con la compañía española, "que ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela por más de 30 años". "Autoridades del Gobierno nacional continúan apostando al diálogo político con empresas energéticas en términos de respeto y una cooperación ganar-ganar en beneficio de los pueblos", ha asegurado.
Una comisión de convivencia
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que sostuvo una reunión para "consolidar una agenda de trabajo" de la Comisión para la convivencia democrática y la paz, el mismo día en que un sector de la oposición aceptó una invitación del Gobierno encargado para comenzar un proceso de diálogo. En un mensaje publicado en su Telegram, el parlamentario indicó que el encuentro tuvo el objetivo de definir una agenda para "afianzar la paz" y la "soberanía" de Venezuela, sin precisar más detalles.
20.200 venezolanos han regresado a su país en vuelos de repatriación en el último año
Un total de 20.200 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país, informó el Ministerio de Comunicación e Información.
En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la cifra total de repatriados ascendió a 20.200, luego de la llegada este miércoles de un vuelo con 315 venezolanos procedente de Estados Unidos.
El círculo cercano a Saab niega la detención
La Fiscalía venezolana dijo a EFE que "no hay confirmación de esa información", igual que fuentes diplomáticas de Colombia en Caracas dijeron que "la embajada no está en capacidad de confirmar eso".
Uno de los activistas chavistas que formó parte de un movimiento para pedir la liberación del empresario cuando estuvo detenido en EE.UU. también negó la nueva detención.
"Es falsa la información (...) acabo de hablar con él a las 2 pm (18:00 GMT)", dijo Pedro Carvajalino, miembro del movimiento 'Free Alex Saab', al responder un mensaje en X.
Petro, sobre Venezuela: "Ningún país debe invadir a otro"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que "ningún país debe invadir a otro", al ser preguntado sobre si mantiene su posición sobre Venezuela tras la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
"Yo creo que en Latinoamérica ningún país debe invadir a otro, nunca", señaló a EFE Petro al ser preguntado, tras su intervención ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), si su país sigue condenando el ataque de Estados Unidos en Venezuela del pasado 2 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro.
Venezuela detiene al exministro Álex Saab, considerado principal aliado de Maduro
El empresario colombiano y exministro de Venezuela Álex Saab, considerado como el principal testaferro de Nicolás Maduro en sus actividades ilegales, ha sido capturado en Venezuela para su extradición a EEUU, según ha informado Caracol Radio. Según publica este medio, fuentes de inteligencia en Estados Unidos confirmaron la detención, que se produjo de madrugada tras una operación protagonizada por las autoridades venezolanas en colaboración con el FBI. Caracol Radio también asegura que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder "mientras se define su envío a Estados Unidos".
El Gobierno de Delcy Rodríguez decidió el pasado 16 de enero una reestructuración del Ejecutivo, con la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una "nueva instancia" que delegó en Luis Antonio Villegas. La medida supuso la salida del Gobierno de Alex Saab, colaborador cercano de Maduro y entonces ministro de Industrias y Producción , quien fue detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, extraditado a EEUU y que retornó a Venezuela en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.
Venezolanos visitan el mausoleo de Chávez en el 34 aniversario de su fallido golpe de Estado
Decenas de venezolanos y autoridades del país visitaron este miércoles el mausoleo de Hugo Chávez (1999-2013) en el Cuartel de la Montaña, en Caracas, con motivo del 34 aniversario del fallido golpe de Estado que encabezó en 1992.
Olga Mendoza acudió al lugar para rendir homenaje al "comandante amado" y asegurarle que están "cumpliendo su legado".
La activista del chavismo también dijo a EFE que le expresó al fallecido mandatario su lealtad y compromiso con la autodeterminación, la soberanía y la independencia de su país.
Además, aseguró que harán "todo lo que sea posible" para que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas de ese país el pasado 3 de enero en medio de una serie de ataques en suelo venezolano.
El Gobierno canadiense advierte a sus ciudadanos que "extremen" sus precauciones en Cuba
Canadá advirtió este martes a sus ciudadanos que viajen a Cuba que "extremen" sus precauciones en la isla caribeña "debido al agravamiento de la escasez de electricidad, combustible y bienes básicos" y que "la situación es impredecible y podría empeorar, alterando la disponibilidad de vuelos con poca antelación".
El Gobierno canadiense también subrayó que Cuba está restringiendo el consumo de electricidad y que se pueden producir "apagones nacionales" que pueden durar más de 24 horas, y que aunque los hoteles cuentan con generadores, la escasez de combustible puede causar problemas en servicios como alimentación, electricidad, agua corriente y agua caliente.
La advertencia puede afectar aún más el flujo de turistas canadienses a Cuba en un momento en el que ya se ha producido una caída de las visitas.
El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
El anuncio de una ley de amnistía en Venezuela propuesta el pasado viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puede abrir el camino hacia una eventual transición, dijeron analistas a EFE, pero su alcance dependerá de condiciones aún ausentes, y de cambios en el sistema judicial que mantiene encarcelados a cientos de presos políticos.
Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG pidieron que no obstaculice el derecho de las víctimas a la justicia y reparación.
Sin saber todavía los detalles de la ley, el politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet) Guillermo Tell Aveledo, dijo a EFE que esta propuesta "es una señal embrionaria" para una transición en una Venezuela ahora liderada por Rodríguez, quien habla de un "nuevo momento político" y "reconciliación", después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Venezuela, en "calma"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el país está en "calma" a un mes del ataque de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. "El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
