Estados Unidos
Trump, como Napoleón: construirá un arco del triunfo en Washington "más grande que el de París"
Medirá alrededor de 76 metros, por los 50 que se eleva el de la capital francesa
Su intención es que refleje "el poder y la historia" de la nación estadounidense
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su Gobierno planea construir en la capital un arco conmemorativo que superará en tamaño al famoso Arco del Triunfo de París.
En declaraciones a la cadena NBC News, Trump señaló que la estructura alcanzará aproximadamente 250 pies de altura (unos 76 metros), lo que lo haría más alto que su referente parisino, que mide cerca de 164 pies. Según el presidente, la intención es que Washington cuente con un monumento propio que refleje "el poder y la historia" de la nación estadounidense.
El proyecto se integrará en las celebraciones por el aniversario fundacional de Estados Unidos, previsto para 2026, y forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la Casa Blanca para destacar el legado patriótico del país.
El arco estaría situado en las inmediaciones del Puente Arlington Memorial, en la frontera entre Washington, D.C., y Virginia, en un punto que conecta visualmente el Cementerio Nacional de Arlington con el Monumento a Lincoln. La Casa Blanca considera que esta zona ofrece el entorno más apropiado para un emblema conmemorativo de alcance nacional.
