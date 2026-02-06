EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Asamblea Nacional avanza en una esperada ley de amnistía como paso "decisivo" hacia la paz en el país

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos "decisivos" hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

"El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026", ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.

Según la Constitución, "para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes", siendo que en la primera se aborda "la exposición de motivos", así como "sus objetivos, alcance y viabilidad", mientras que en la segunda se haga un debate "artículo por artículo".