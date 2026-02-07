Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump da hasta junio a Ucrania y Rusia para terminar con la guerra antes de centrarse en las elecciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que Donald Trump ha dado a su país y a Rusia de plazo hasta el mes de junio para terminar con la guerra y así centrarse en el que será el principal objetivo de su administración: las elecciones legislativas de noviembre.

"Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo este listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos", ha explicado Zelenski durante un encuentro con periodistas del país.