Hallado muerto un viceministro ruso de Justicia.

Serguéi Tropin, quien ocupó el cargo de viceministro de Justicia de Rusia entre 1996 y 1997, fue encontrado muerto en el baño de su apartamento ubicado en el centro de Moscú, informaron este viernes las agencias estatales rusas TASS y RIA, citando a las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo fue hallado en un inmueble situado en la calle Krasnogvardeiskaya número 3, según información difundida por REN TV y reproducida por The Moscow Times y News.ro. Los servicios de emergencia indicaron que la causa preliminar de la muerte fue ahogamiento.

“No se observan signos de muerte violenta. Las causas del fallecimiento están siendo determinadas”, señaló un funcionario de los servicios de emergencia, citado por TASS. Las primeras investigaciones no hallaron indicios de criminalidad, según las autoridades.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la edad de Tropin ni sobre posibles problemas de salud previos. El exfuncionario ocupó el cargo durante la presidencia de Boris Yeltsin, en un período clave de transición política y judicial en Rusia.

El fallecimiento de Tropin se produce en medio de una serie de muertes recientes de altos funcionarios y empresarios rusos ocurridas en circunstancias poco claras, lo que ha generado inquietud tanto dentro como fuera del país.

El mes pasado, el exviceministro de Trabajo Alekséi Sklyar fue hallado muerto en un barrio exclusivo de Moscú; según TASS, se trató de un suicidio. En ese mismo período, un oligarca y un diplomático ruso murieron en Chipre. Asimismo, en septiembre de 2025, Aleksandr Fedotov, ex presidente del Comité para el Desarrollo de Infraestructura de Transporte de San Petersburgo, falleció tras caer desde la ventana de un hotel en el aeropuerto Sheremétievo.

Un día antes, Boris Avakian, exvicepresidente del Servicio Federal de Registro, Catastro y Cartografía (Rosreestr), fue encontrado con una herida de arma blanca en el consulado armenio de San Petersburgo.

Durante 2025, también se registraron las muertes de Roman Starovoit, entonces ministro de Transporte, y de su adjunto Andrei Korneichuk, así como de otros funcionarios regionales en distintos puntos del país y en el extranjero.

Frecuencia y elevado perfil

Aunque las autoridades rusas suelen descartar la existencia de hechos criminales en estos casos, la frecuencia y el perfil de los fallecidos han alimentado especulaciones sobre tensiones internas, investigaciones por corrupción y luchas de poder dentro de la élite gobernante.

En el caso de Serguéi Tropin, pese a que no se han encontrado pruebas de violencia, su muerte vuelve a poner el foco sobre el clima de incertidumbre que rodea a sectores del liderazgo ruso y la preocupación internacional por la estabilidad interna del país.