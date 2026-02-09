Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo Nino BravoRestos obras del AVEDiscotecas fallerasCrimen CatarrojaEnergía marina UPVPerfumerías PrietoChabolas MestallaCiberataque Agriconsa
instagramlinkedin

Venezuela

EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes"

Imagen de archivo de un petrolero.

Imagen de archivo de un petrolero. / EP

EFE

Washington

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que ha interceptado en el océano Índico un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.

Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
  2. Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
  3. Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
  4. Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
  5. Se entrega a la Guardia Civil el hombre que ha matado a tiros a su vecino en Catarroja
  6. Una generación 'disfrutona' y un emprendedor de Albacete, detrás del éxito del tardeo en València
  7. La Guardia Civil busca a un hombre por matar a otro a tiros en Catarroja
  8. Almussafes se convierte en objeto de deseo de los fabricantes chinos de coches

EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe

EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe

27 biblioteques municipals de València amplien l’horari d'obertura a temps complet

27 biblioteques municipals de València amplien l’horari d'obertura a temps complet

Las Corts retoma su actividad con las comisiones creadas por PP y Vox

Las Corts retoma su actividad con las comisiones creadas por PP y Vox

L’Horta Sud intercambia experiencias en prevención de riesgos de catástrofes con la Normandía francesa

L’Horta Sud intercambia experiencias en prevención de riesgos de catástrofes con la Normandía francesa

Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de 12 metros de altura

Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de 12 metros de altura

Revelan el mecanismo cerebral de la intuición visual

Revelan el mecanismo cerebral de la intuición visual

La huelga de maquinistas deja a usuarios en tierra, grandes retrasos y resignación entre los viajeros

La huelga de maquinistas deja a usuarios en tierra, grandes retrasos y resignación entre los viajeros

El Festival de Cine de Paterna preestrena "El vestido", cinta de terror con Belén Rueda, Premio Antonio Ferrandis 2025

El Festival de Cine de Paterna preestrena "El vestido", cinta de terror con Belén Rueda, Premio Antonio Ferrandis 2025
Tracking Pixel Contents