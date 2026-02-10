Quién es Les Wexner, el magnate de Victoria's Secret controlado por Epstein

Los papeles del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein han evidenciado la intención del Departamento de Justicia de EEUU de ocultar nombres ilustres. En concreto, legisladores estadounidenses han expresado preocupación por la eliminación de seis nombres. Uno de esos nombres que han sido ocultados es el de Les Wexner, exmáximo directivo de la firma de lencería Victoria's Secret. Ha sido llamado a declarar ante el Congreso de EEUU.

Bajo la apariencia de un viejecillo bonacible, Wexner es uno de los aparentemente grandes cómplices de Epstein. En concreto, Wexner entregó a Epstein un poder notarial total sobre sus finanzas, permitiéndole manejar su fortuna y adquirir propiedades icónicas como una mansión en Manhattan. Demasiado regalo sin causa razonada.

La relación entre Wexner y Jeffrey Epstein comenzó en 1987 y duró dos décadas. Epstein no era solo su asesor; era su mano derecha con un poder casi absoluto. En 1991, Wexner le otorgó un poder notarial total, permitiéndole firmar documentos, contratar personal y gestionar su fortuna. Tras la revisión de documentos del Departamento de Justicia en 2026, Wexner aparece oficialmente listado como "coconspirador" en la red de tráfico sexual de Epstein.

La generosidad de Wexner con Epstein puede considerarse inaudita. Formalmente, le vendió y cedió la conocida como mansión Straus en Manhattan, la residencia privada más grande de la ciudad, y le permitió vivir y operar sus negocios desde otra propiedad en Ohio. Pero eso es solo un rastro más de una relación turbia que sugiere una situación interpersonal entre la alianza y la extorsión. Los papeles de Epstein sugieren que este habría utilizado el imperio de Wexner para sus fines criminales. Diversas denunciantes han declarado que Epstein se presentaba falsamente como un "reclutador de modelos" para Victoria's Secret para atraer a mujeres jóvenes.

Leslie "Les" Wexner fue, durante décadas, el estándar del éxito empresarial en Estados Unidos. El multimillonario de Ohio además de fundar L Brands, también redefinió el consumo masivo de lencería al convertir a Victoria's Secret en un fenómeno global y liderar marcas como Bath & Body Works y Abercrombie & Fitch. Les Wexner convirtió varias marcas en marcas reconocidas y cadenas nacionales, como Abercrombie & Fitch, The Limited, Bath & Body Works y la misma Victoria's Secret. Actualmente, Victoria's Secret ya no tiene ninguna relación con Wexner. Es una empresa independiente cotizada en la Bolsa de Nueva York, con principales accionistas institucionales como BlackRock, Vanguard Fiduciary Trust Co. y T. Rowe Price. Desde agosto de 2021, la marca se separó oficialmente de L Brands (ahora llamada Bath & Body Works) para operar por su cuenta como Victoria's Secret & Co.

La ley de transparencia de los Archivos Epstein ha roto en mil pedazos su afamada trayectoria como directivo. Documentos del FBI lo señalan explícitamente como uno de los colaboradores especiales para consolidar la fortuna de Epstein. Esta revelación, sumada a su reciente citación por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pone al magnate de 88 años en el centro de un escrutinio judicial sin precedentes.

Nacido en 1937 en Dayton, Ohio, en el seno de una familia judía de origen ruso, Wexner se formó en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Ohio tras un breve paso por la Guardia Nacional Aérea. Wexner pidió 5.000 dólares prestados a su tía en 1963 para fundar The Limited. Lo que comenzó como una sola tienda en un suburbio de Columbus se convirtió, bajo su mando y con la mentoría del magnate inmobiliario A. Alfred Taubman, en una maquinaria de ventas que para 1976 ya contaba con 100 locales y cotizaba en la Bolsa de Nueva York bajo las siglas LTD.

El salto personal en su trayectoria profesional se consolidó entre finales de los años 70 y principios de los 80, cuando Wexner ejecutó adquisiciones audaces que cambiaron el panorama del sector de la distribución. En 1978, asumió deudas para comprar al importador Mast Industries. En 1982, invirtió 105 millones de dólares en la cadena Lane Bryant, que adquirió por solo un millón de dólares un pequeño negocio de lencería en problemas llamado Victoria's Secret. En 1992, la firma ya se había convertido en una potencia de 1.000 millones de dólares. Como gestor reconocido, llegó a ocupar puestos de élite en juntas directivas junto a figuras como Henry Kissinger y participando en la dirección de Sotheby's. En paralelo a este crecimiento como empresario y directivo de éxito, mantenía una relación de complicidad difícil de explicar con Epstein.

Desde finales de la década de 1980, Epstein fue el principal asesor financiero de Wexner. Wexner concedió a Epstein una autoridad prácticamente ilimitada sobre su fortuna. Durante la década siguiente, Epstein acumuló cientos de millones de dólares.

Pero algo pasó en 2007. La relación se quebró. Narra 'The New York Times' como los fiscales estatales y federales de Florida investigaban a Epstein por delitos sexuales, y Epstein informó a Wexner y a su esposa, Abigail, de que "tenía problemas legales", según un memorando de 2019 en el que los investigadores resumían una reunión con los abogados de Wexner. Esos problemas legales, les dijo Epstein a los Wexner, tenían que ver con un "jefe de policía demasiado agresivo y una especie de masaje". Abigail Wexner se hizo cargo a partir de ese momento de la gestión de la fortuna familiar. El análisis de las cuentas, destapó las maniobras de Epstein en el pasado. Según dijeron los abogados a los fiscales, "se descubrió que Epstein se había apropiado indebidamente de una cantidad significativa de los fondos de la familia". Epstein "compraba con frecuencia propiedades en nombre de los Wexner y luego se las vendía a sí mismo por una fracción de su coste", dijeron los abogados. Tanta libertad en la gestión de los fondos de los Wexner debía obedecer a algún tipo de acuerdo o compromiso que Leslie Wexner deberá explicar ante la comisión del Congreso de EEUU.

Tras el análisis de las cuentas de la familia, los Wexner desistieron denunciar el robo y optaron por un acuerdo privado. A principios de 2008, en plena crisis inmobiliaria, Epstein devolvió 100 millones de dólares a los Wexner.

Una carta de Epstein a Wexner sirve para certificar las sospechas del FBI sobre la vinculación de Wexner con la red de tráfico y extorsión sexual: "Lamento mucho saber que has sido objeto de un intento de extorsión" por parte de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein que más habló públicamente. (Giuffre, quien se suicidó el año pasado, dijo en una declaración que había sido víctima de la trata de personas para Wexner, entre otros. Su afirmación no fue corroborada, y Wexner la negó en múltiples ocasiones). Epstein sigue en esa carta: "Tú y yo tuvimos ‘cosas de pandillas’ durante más de 15 años", y añade: "Yo no tenía intención de divulgar ninguna de nuestras confidencias, independientemente de las acusaciones que ella hiciera" (...) "Priorizo tus intereses. Siempre te dije que bajo ninguna circunstancia lo revelaría ni te pondría en peligro, sin importar quién, qué o cuándo". Ahora Wexner deberá explicar bajo juramento cuánto sabía realmente sobre lo que ocurría en sus propias residencias y con el nombre de sus empresas y las razones de su alianza durante varios años.