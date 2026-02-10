EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El presidente del Parlamento venezolano asegura que "no habrá elecciones" en el país a corto plazo

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha descartado la celebración de elecciones a corto plazo, alegando que primero "se debe lograr la estabilización" del país latinoamericano, que vive un nuevo período político tras la captura, el pasado 3 de enero, del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas e inmediaciones.

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización", ha asegurado durante una entrevista concedida a la cadena Newsmax el pasado sábado y difundida este lunes, en la que ha defendido que "trabajaremos según un cronograma que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por" ambas partes.

El hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha justificado la falta de un fecha prevista para convocar comicios indicando que "lo que hemos acordado y en lo que estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos".