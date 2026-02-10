Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilDirecto vientoParque desembocaduraExpresidentes GeneralitatCercanías XàtivaPadrón GandiaTemperaturas ValenciaPaseo Cullera
instagramlinkedin

Escándalo en el país nórdico

Noruega creará una comisión independiente para investigar los lazos de Epstein en el país

"El grado de gravedad de lo descubierto las últimas semanas es grande, a la vez que da una nueva perspectiva a varios hechos anteriores", afirma el líder del Comité de Control del Parlamento

Copias de archivos de Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU.

Copias de archivos de Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

EFE

Copenhague

El Parlamento de Noruega (Storting) acordó este martes crear una comisión independiente para investigar los vínculos de figuras políticas de este país con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Los últimos expedientes desclasificados sobre Epstein en Estados Unidos han puesto de manifiesto que mantuvo lazos más estrechos y duraderos de lo anteriormente revelado con el ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland; el exministro de Exteriores Børge Brende y la princesa heredera, Mette-Marit, entre otros.

"Es determinante cuidar la confianza hacia el servicio de Exteriores noruego, la clase política y la democracia. El grado de gravedad de lo descubierto las últimas semanas es grande, a la vez que da una nueva perspectiva a varios hechos anteriores", señaló en un comunicado el líder del Comité de Control del Storting, Per-Willy Amundsen.

Aunque la creación de la comisión recibió un amplio apoyo, queda por consensuar en los próximos días cuestiones como su mandato, quién la dirigirá y qué período de tiempo debe investigarse, asuntos en los que ha habido desacuerdos entre los partidos.

La Unidad para delitos económicos de la Fiscalía noruega (Økokrim) ha abierto ya investigaciones por un posible delito de corrupción a Jagland, la embajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Juul, que ya renunció el pasado domingo a su cargo, y al marido de ésta, el también diplomático Terje Rød-Larsen.

Noticias relacionadas

La princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero, Haakon, se ha disculpado públicamente y ha prometido dar más explicaciones, mientras Brende está siendo investigado por el Foro Económico Mundial, institución que preside desde 2017.

TEMAS

  1. Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
  2. Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: 'Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve
  3. Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
  4. Ayuntamiento y Puerto anuncian el 'inminente' convenio para licitar el Parque de Desembocadura
  5. Se reanuda el metro en Godella interrumpido por un atropello mortal
  6. Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
  7. Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
  8. Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia

Carles Padilla se postula para rector de la UV y promete "ser útil y poner a las personas en el centro"

Carles Padilla se postula para rector de la UV y promete "ser útil y poner a las personas en el centro"

Sedaví alcanza sus mejores registros laborales desde 2007 y reduce el paro a mínimos históricos en 2025

Sedaví alcanza sus mejores registros laborales desde 2007 y reduce el paro a mínimos históricos en 2025

Las asociaciones del Marítim piden modificar el Plan Especial para impedir el rascacielos del Puerto

Las asociaciones del Marítim piden modificar el Plan Especial para impedir el rascacielos del Puerto

Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos

Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos

La borrasca ‘Nils’ activa avisos en casi toda España este miércoles: nueve comunidades, en naranja

La borrasca ‘Nils’ activa avisos en casi toda España este miércoles: nueve comunidades, en naranja

Gátova celebrará el XX Aniversario de la Fiesta del Matapuerco el 21 de febrero de 2026, Fiesta de Interés Turístico

Gátova celebrará el XX Aniversario de la Fiesta del Matapuerco el 21 de febrero de 2026, Fiesta de Interés Turístico

La Policía Local intensifica los controles en las zonas de ocio nocturno de la ciudad

La Policía Local intensifica los controles en las zonas de ocio nocturno de la ciudad
Tracking Pixel Contents