El nuevo embajador de EEUU pedirá más gasto en defensa y presionará en la batalla Indra-Santa Bárbara

El Gobierno de España ha podido capear con bastante éxito el enfado de Donald Trump por el rechazo de Pedro Sánchez a elevar el gasto militar y de seguridad al 5% del PIB. Más allá de las críticas del presidente de Estados Unidos, no ha habido medida de represalia alguna. Ahora, ese irritante diplomático será más difícil de soslayar: la próxima semana llegue a Madrid el nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, y pretende presionar sobre el tema.

Su misión fundamental será que Moncloa "revierta" su negativa a elevar el gasto en Defensa hasta los números acordados por el resto de aliados. Además, apretará a favor de la armamentística General Dynamics y su filial en España, Santa Bárbara, en la disputa sobre un contrato de 7.240 millones de euros para fabricar un nuevo sistema de artillería móvil que fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas liderada por la española Indra.

Santa Bárbara ha denunciado ese pliego ante el Tribunal Supremo, y el nuevo embajador llevará ese diferendo a las reuniones con la contraparte española, según ha adelantado Europa Press.

León juró el cargo este martes en Washington ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la aprobación por unanimidad del Senado, finalizando así un proceso de ratificación que ha durado casi un año.

Estados Unidos ha estado sin embajador en Madrid desde la marcha anticipada de la anterior embajadora, Julissa Reynoso. Ella dejó su cargo en junio de 2024 para ayudar en la campaña electoral de Joe Biden y luego regresar a su actividad laboral como abogada previa.

España "ha sido siempre un gran socio de Estados Unidos" y un "gran anfitrión" del ejército americano, dice Benjamín León, nuevo embajador

Benjamín León es un empresario multimillonario de 82 años amigo de Trump. Es cubanoamericano. Llegó a Estados Unidos con 16 años y "cinco dólares en el bolsillo", según el presidente, y consiguió levantar un imperio de empresas sanitarias llamado Leon Medical Centers.

Reunión con Albares del embajador de Estados Unidos

Se prevé que León llegue a Madrid este domingo. El 17 de febrero se reunirá con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Es previsible que en esta misma reunión se hable de la situación en Cuba, en medio de una crisis humanitaria agravada por el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo venezolano y mexicano.

"Exteriores se dispone a recibir al nuevo embajador de Estados Unidos con quien trabajará, como con todos los embajadores acreditados en España, para seguir profundizando la relación bilateral entre ambos países en beneficio mutuo de nuestros pueblos", aseguran fuentes de Exteriores a EL PERIÓDICO.

La Embajada de España en Estados Unidos ha trasladado su "más sincera" felicitación a León por su investidura: "Le deseamos mucho éxito en este importante cargo y esperamos darle la bienvenida pronto en Madrid".

León presentará credenciales ante el rey Felipe VI el 18 de febrero, según ha adelantado la citada agencia y ha confirmado EL PERIÓDICO.

Convencer a Sánchez de invertir más en Defensa

En su comparecencia de confirmación ante el Senado, Benjamín León dijo que trabajará para “fortalecer” la cooperación militar entre España y Estados Unidos y que presionará para que España aumente su gasto en defensa hacia el objetivo del 5% del PIB acordado en la cumbre de la OTAN en La Haya. Tratará de "revertir" lo que calificó como un error en esta materia del presidente socialista.

Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguran que con un gasto de 2,1% es suficiente para cumplir con las capacidades militares exigidas por la Alianza Atlántica. Moncloa defiende, además, que un 5% de gasto supondría asumir graves recortes sociales y mermar la cohesión que hace estable a España.

León aseguró durante su confirmación que considera que España "ha sido siempre un gran socio de Estados Unidos" y un "gran anfitrión" del ejército de Estados Unidos durante más de 70 años. En 1952, ambos gobiernos firmaron los Pactos de Madrid que permiten el uso de las bases militares de Rota y Morón a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Choque General Dynamics - Indra

En cuestión de diplomacia económica, León primero se reunirá con las principales empresas estadounidenses con intereses en Madrid.

En concreto, tratará de mediar en la batalla abierta entre General Dynamics e Indra a cuenta de los millonarios contratos de artillería militar adjudicados por el Gobierno a esta última.

Santa Bárbara Sistemas (que pertenece a General Dynamics European Land Systems, filial europea de General Dynamics) intentó sin éxito conseguir un contrato de 7.240 millones de euros para desarrollar un carro de artillería móvil. Los americanos presentaron un recurso contencioso-administrativo que fue admitido por el Tribunal Supremo. Solicitaban la suspensión cautelar de la entrega de 3.000 millones de euros en préstamos al 0% a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Esos créditos están destinados a prefinanciar los programas de artillería de ruedas y de cadenas incluidos en los proyectos de modernización militar impulsados por el Gobierno, a los que aspiraba General Dynamics, que no llegó a ser ni invitada a participar en la licitación, informa Europa Press.

La empresa estadounidense argumenta que el proceso de adjudicación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Gobierno se ha llevado a cabo "sin ninguna publicidad ni concurrencia". Además, creen que "Indra no tiene capacidad para desarrollar obuses", en palabras de Alejandro Page, director general de Santa Bárbara. El Gobierno controla a través de la SEPI el 28% de Indra, y uno de los objetivos políticos de España y el resto de la UE es reforzar la autonomía estratégica de la defensa europea, haciéndola menos dependiente de las armas estadounidenses.

A través de varios reales decretos, el Ejecutivo ha concedido un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar, alguno de los cuales se han adjudicado a la propia Santa Bárbara.