Mails Epstein: Qué contienen los últimos correos del pederasta

Tres millones de archivos, 180.000 imágenes y 2.000 vídeos que recogen el infierno vivido por cientos de mujeres jóvenes y menores de edad en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Millones de documentos y pruebas audiovisuales que resumen toda una trama de abusos y tráfico de personas con fines sexuales perpetrados durante años en absoluta clandestinidad.

Entre todo este mar de documentos, con decenas de miles de conversaciones privadas y de mensajes dirigidos a sus personas de confianza y quienes participan en sus fiestas, se incluyen las últimas correspondencias y correos electrónicos que el magnate norteamericano y pederasta Jeffrey Epstein envió antes de ser detenido el 6 de julio de 2019, y de quitarse la vida el 10 de agosto de ese mismo año.

Algunos de estos, incluso, según los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se enviaron no mucho antes de su arresto y posterior suicidio. Entre ellos, una serie de mensajes que el neoyorquino intercambió con Steve Bannon, pocos meses antes de su muerte. Al parecer, el que fuera uno de los principales asesores del presidente de EEUU, Donald Trump, durante su primer mandato, mantuvo una amplia conversación vía e-mail con Epstein en la que hablaron sobre extremo oriente, planes de negocios y sobre cómo debía gestionar Epstein sus apariciones en los medios. Incluso, Bannon le ofreció la posibilidad de realizar un documental para relanzar la imagen del pederasta neoyorquino. Un proyecto para el que, en marzo de 2019, el ideólogo de extrema derecha pidió a Epstein que le prestara su avión privado y le fuera a recoger a Roma.

Trump, "el peor negociador"

En estas mismas conversaciones hicieron referencia en varias ocasiones a Trump, a quien se refirieron como "el peor negociador en la historia de la humanidad". De hecho, el 28 de junio de 2019, casi una semana antes de su detención, Epstein señaló a Bannon que ahora "entendía" por qué el republicano se despertaba "sudando en medio de la noche" cuando escuchaba que ambos eran amigos.

Más o menos por las mismas fechas, en mayo de 2019, Epstein intercambió también numerosos mensajes con el escritor Michael Wolf, conocido en las altas esferas norteamericanas especialmente por sus numerosos libros sobre Donald Trump. Unas conversaciones que se remontan a, por lo menos, varios meses atrás, pero cuyos últimos mensajes se enviaron en junio de 2019.

Antes, en Noviembre de 2018, Wolff contactó con Epstein para juntarse con él y Bannon para hablar sobre Trump y darle a Epstein una imagen de "antiguo amigo de Trump, asesor de líderes mundiales y persona de interés". También en las fechas cercanas a su detención, el depredador sexual se puso en contacto con la abogada y antigua consejera de la Casa Blanca durante la Administración de Barack Obama, Kathryn Ruemmler, con quien había mantenido contacto previamente de manera profesional cuando ella trabajaba para la firma Latham & Watkins.

Cerco de la justicia

Más allá de estas conversaciones, muchos de los últimos correos de Epstein recogen otras conversaciones de carácter más personal, como un largo intercambio de mensajes con el exsecretario del Tesoro de EEUU Larry Summers al respecto de una llamada con ‘The New Yorker’. Una conversación que comenzó en marzo de 2019, aunque ambos habían mantenido contacto mucho antes.

En resumen, los últimos mails de Epstein distan mucho de las conversaciones controvertidas e incriminadoras que mantuvo durante años con figuras de las altas esferas de la sociedad. No eran mensajes como los que en 2012 compartió con el multimillonario y fundador de Tesla, Elon Musk, donde este le preguntaba "qué día iba a ser la fiesta más salvaje de la isla" o los cientos de mensajes hablando sobre la presencia de mujeres y menores en Little Saint James; sino reflejo de un hombre al que la justicia había cercado por completo.