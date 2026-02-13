Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

A través del dibujo, jóvenes palestinas combaten el trauma en el puerto de ciudad de Gaza

El puerto de la ciudad de Gaza, que durante los más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja ha servido como refugio y espacio de descanso a decenas de miles de palestinos, es también ahora el lugar en el que muchas jóvenes se reúnen para procesar su realidad a través de la pintura.

En mesas y sillas de plástico apostadas en el paseo marítimo de la capital de Gaza o en su espigón, unas 40 jóvenes dibujan bajo el sol: tiendas de campaña, sandías, a otras mujeres o, varias de ellas, la panorámica del cielo y el mar. "Es una iniciativa de chicas. Venimos a dibujar, a liberar energía, a expresar nuestra identidad palestina, ponemos en el papel lo que guardábamos en nuestro interior durante la guerra", cuenta a EFE una de las participantes, Yudi al Hayek, de 15 años.