Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValènciaEmbalses CVColegio TavernesPropiedades anciana alzhéimerCatenaria metroTúnel MelianaCines YelmoViviendas AlziraRenfe despido
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

EEUU intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

EEUU intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Lucía Feijoo Viera

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  2. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  3. Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
  4. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  5. Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
  6. El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008
  7. Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
  8. La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías

Alzira assumix l’ampliació del barranc de la Casella per a facilitar que desaigüe el canal interceptor

Alzira assumix l’ampliació del barranc de la Casella per a facilitar que desaigüe el canal interceptor

Gandia registró en enero la mayor reducción del paro de los últimos 18 años

Gandia registró en enero la mayor reducción del paro de los últimos 18 años

Presión académica en adolescentes predice síntomas depresivos en adultos jóvenes

Presión académica en adolescentes predice síntomas depresivos en adultos jóvenes

Gandia acoge la primera etapa de la Setmana Ciclista Internacional-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

Gandia acoge la primera etapa de la Setmana Ciclista Internacional-Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

Retenciones kilométricas en Valencia con la V-30 como principal punto a esquivar

La tornada d’una madama podria estar darrere del repunt de la prostitució en el barri xinés de València

La tornada d’una madama podria estar darrere del repunt de la prostitució en el barri xinés de València

La Lotería Nacional del Jueves da un premio en un municipio de la Safor

La Lotería Nacional del Jueves da un premio en un municipio de la Safor
Tracking Pixel Contents