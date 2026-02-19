Reino Unido
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, por el caso Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público
Redacción / agencias
Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.
Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.
La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha indicado en un comunicado que "como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público". "Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk", ha agregado.
"El hombre se encuentra bajo custodia. No identificaremos al arrestado, según normas nacionales. Recuerden que este caso está activo, así que debe tenerse cuidado con cualquier publicación para evitar un desacato", ha afirmado la Policía, después de que la cadena de televisión británica BBC señalara que el detenido era el antiguo príncipe de Inglaterra y hermano del rey Carlos III.
