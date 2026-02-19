Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reino Unido

La Policía británica detiene al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, por el caso Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público

El expríncipe Andrés en una imagen de archivo.

El expríncipe Andrés en una imagen de archivo. / ANDY RAIN / EFE

Redacción / agencias

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, ha indicado en un comunicado que "como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público". "Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk", ha agregado.

Noticias relacionadas y más

"El hombre se encuentra bajo custodia. No identificaremos al arrestado, según normas nacionales. Recuerden que este caso está activo, así que debe tenerse cuidado con cualquier publicación para evitar un desacato", ha afirmado la Policía, después de que la cadena de televisión británica BBC señalara que el detenido era el antiguo príncipe de Inglaterra y hermano del rey Carlos III.

Dos cronistas de Morvedre serán miembros fundadores de la nueva Acadèmia

Excarcelan a un conductor tras salirse de la vía en Barx

Así fue el rescate de una podenca y sus cachorros en una madriguera de conejos de l'Olleria

Un cambio en el ritmo eléctrico cerebral causado por psicodélicos explicaría las alucinaciones, según un estudio en ratones

Adeu al punt d’ocupació del carrer Picaio de València: un PAI posarà fi al solar de la discòrdia i alçarà 102 vivendes

Cullera se rebela contra el anteproyecto de Ley del Suelo de la Generalitat al considerar que vulnera la autonomía municipal

La Policía Local de Burjassot realizó 43.484 servicios en 2025, priorizando la seguridad ciudadana

