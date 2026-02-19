Trump promete 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza

Donald Trump ha presidido este jueves en Washington la primera reunión de su Junta de la Paz para Gaza y ha anunciado, sin dar detalles, que Estados Unidos aportará 10.000 millones de dólares para un organismo al que también han comprometido fondos y fuerzas varios de los países que han firmado integrarse.

Concretamente Kazajistán, Marruecos, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait han anunciado que aportarán casi 7.000 millones de dólares a la Junta.

Los dos primeros países e Indonesia, Marruecos, Albania y Kosovo, además, se han comprometido a aportar tropas para la Fuerza Internacional de Estabilización mientras que Egipto y Jordania han acordado entrenar a policías y fuerzas de seguridad. Jasper Jeffers, el general al frente de esa fuerza de estabilización, ha explicado que acabará habiendo 12.000 policías y 20.000 soldados que se repartirán en cinco sectores e iniciarán su despliegue en Ráfah.

Esos han sido los resultados más concretos de esta primera reunión del organismo que Trump estableció en septiembre, que en noviembre recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuya formalización se oficializó en enero en Davos.

Paz y guerra

Junto a representantes de los 27 países que se han adherido a la Junta casi dos decenas más, aunque fuera como observadores y con enviados de bajo perfil, han participado en el evento celebrado en el Instituto de la Paz de Washington, rebautizado recientemente en honor de Trump, que una vez más ha vuelto a bromear sobre no haber recibido el premio Nobel.

Pese a las realidades sobre el terreno, incluyendo los 600 palestinos asesinados por Israel desde que se alcanzó el alto el fuego, Trump ha declarado que “la guerra en Gaza ha terminado” y ha llegado a referirse a la violencia que persiste como “pequeñas llamas”.

Y aunque el presidente ha usado su discurso en el acto una y otra vez para hablar de paz, una parte destacada de su intervención han sido advertencias y amenazas a Irán sobre la imperiosa necesidad de un acuerdo sobre su programa nuclear, mensajes con los que ha hecho redoblar con más fuerza aún los preocupantes tambores de guerra que ya retumban en la región.

¿Supervisar a la ONU?

Trump ha aprovechado su intervención también para tratar de despejar miedos de que pretende con una junta como esta suplantar a Naciones Unidas. De hecho, ha dicho que la suya es una institución que “reforzará a la ONU” y ha repetido su idea de que la ONU tiene “tremendo potencial”.

No obstante, el mandatario también ha atribuido a su creación una especie de función para la que no tiene ninguna autoridad. La Junta, ha dicho, “prácticamente va a supervisar la ONU y asegurarse de que funciona adecuadamente”. El republicano ha asegurado también, sin dar detalles de a qué se refiere, que podrían ayudar a la ONU “en términos de dinero” y “asegurar que es viable”.

Desequilibrios y carencias

Pese al triunfalismo de Trump, de miembros de su Administración que han intervenido como el vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner, y el de los integrantes invitados que se han adherido a su proyecto, la Junta nace con desequilibrios, carencias y retos, incluyendo el de que Hamás complete su desarme.

No hay representación palestina más allá de un comité tecnocrático para supervisar operaciones en Gaza. Y hasta en mensajes como un vídeo proyectado durante el acto en Washington se ha hablado de la destrucción en Gaza sin citar siquiera las acciones militares de Israel.

En su lenguaje hiperbólico habitual Trump ha asegurado que la suya “es la junta más prestigiosa que se haya constituido jamás” y ha asegurado que “prácticamente todos (los países) han aceptado (unirse) y quienes no lo han hecho, lo harán. Algunos intentan hacerse los interesantes, pero eso no funciona. Conmigo no sirve”, ha declarado.