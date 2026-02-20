El eurocomisario de Defensa advierte que Europa está al 50% de la capacidad militar que necesita para disuadir a Rusia

"Ahora mismo estamos en un 50% de lo que necesitamos tener para estar listos para la disuasión", ha advertido el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andirus Kubilius, este viernes en un hotel de Madrid, y, al decirlo, ha remachado en el mensaje que ha venido trayendo estos días a España, el mismo que esparce por toda la UE: que Europa precisa activar su crecimiento en defensa más rápido, pues la ayuda norteamericana se va a reducir mucho y deprisa.

"Tendremos que estar en situación de sustituir eso que nos va a faltar", y ahora "dependemos muchísimo de lo que los americanos nos proporcionan", ha dicho durante un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Defensa. Se refiere a "los posibilitadores: contamos con información, contamos con inteligencia, Starlink, por ejemplo... Esto que hasta ahora nos proporcionaban los norteamericanos, y ahora tenemos que sustituirlo con nuestras propias capacidades". Se refiere a una inversión milmillonaria en satélites y sistemas militares de mando y control.

Pero no basta con las máquinas: "Aparte de lo material, están las tropas americanas, 80.000 o 100.000 desplegados aquí en el continente", ha señalado el eurocomisario, refrendando lo que le dicen los expertos: "es una fuerza esencial, crucial, porque es un ejército cohesionado, un ejército que puede pasar de una región de Europa a otra, garantizan una gran movilidad". Cómo puede sustituir Europa ese despliegue es la gran cuestiòn que abordan la Comisión Europea y los estados en esta legislatura.

La propuesta

"Si queremos sustituirlos, tendremos que hacer lo que sea, una fuerza de reacción rápida, un ejército europeo, como lo queramos llamar... pero es que no veo alternativas claras, no veo cómo los vamos a sustituir", se ha planteado Kubilius, antes de lanzar su propuesta: una "plataforma europea en la que se toman importantes decisiones".

Dado que el consejo de ministros de Defensa, o el Consejo Europeo no funcionan como foro adecuado para generar esta fuera militar europea, Andrius Kubilius ha propuesto en Madrid volver a una idea de hace diez años: "Cinco grandes países: Alemania, Italia, Francia, España y Polonia, quizá también Reino Unido (estamos ahora conversando) y tres miembros que rotarían, el presidente de la Comisión Europea, el del Consejo..." Este grupo, montado para "comentar los asuntos más importantes y preparar las decisiones importantes".

Es el embrión de ejército europeo, o de fuerza militar europea coordinada, con el que conseguir "respuestas a estas grandes preguntas" que plantea la nueva estrategia de seguridad norteamericana y su desplazamiento de fuerzas desde Europa hacia el Indo - Pacífico.