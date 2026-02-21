Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por mermar su independencia y soberanía

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este viernes que si bien están preparados para "verdaderos compromisos", no pueden ser a costa de su independencia y soberanía. "Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez", ha zanjado.

Zelenski se ha preguntado qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor y ha señalado que a pesar de que Rusia ha tomado "casi el 20%" del territorio ucraniano, Kiev continúa dispuesto a sentarse a negociar la paz.