EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El Parlamento venezolano establece una comisión de seguimiento de la ley de amnistía para presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela ha establecido este viernes una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de la recién aprobada ley de amnistía para los presos políticos, ya firmada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

El presidente de la comisión de consultas sobre la ley, el diputado Jorge Arreaza, ha confirmado que el mecanismo de seguimiento trabajará "por áreas específicas" y "de forma pedagógica" a fin de que la población pueda entender el proceso en su totalidad, según un comunicado difundido por la Asamblea Nacional venezolana.

La ley determina que los beneficiarios de la amnistía deben presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellos que se exiliaron puedan ser representados por un abogado o abogada de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide su detención durante el tiempo que esté en curso el trámite.