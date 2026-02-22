Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania condena el "chantaje" de Hungría y Eslovaquia sobre el suministro eléctrico

El Gobierno ucraniano condenó este sábado el "chantaje" y los "ultimátums" de Eslovaquia y Hungría, que han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, y aseguró que ha propuesto alternativas.

La posible suspensión del suministro eléctrico, en el contexto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana en condiciones de frío extremo, es "provocadora, irresponsable y amenaza la seguridad energética de toda la región", según el Ministerio de Exteriores ucraniano.