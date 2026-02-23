Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teléfono DiputaciónCrimen BenimàmetFranquistas baloncestoTraje Marta MercaderCarmen Prades CridaCoches chinos eléctricosFelicidad y riqueza
instagramlinkedin

Guerra comercial

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

La comisión del Parlamento ha decidido postponer el voto previsto para este martes

Archivo - Eurocámara

Archivo - Eurocámara / Comisión Europea - Archivo

El Parlamento Europeo no continuará con el proceso de aprobación de las rebajas arancelarias pactadas en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, hasta que no haya claridad sobre los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump, ha anunciado este lunes el presidente de la Comisión de comercio internacional de la Eurocámara, Bernd Lange.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  2. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  3. El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
  4. El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue 'excepcional' que volviera sin seguridad de El Ventorro: 'Lo normal es que nos diga hora de recogida
  5. Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
  6. La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
  7. Ya es oficial: El 16 de marzo será no lectivo también en Aldaia, Picanya, Mislata, Burjassot y Xirivella
  8. Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos

Benitatxell cambia el paso y sustituye el eslogan por el SOS: el turismo es el Titanic y nosotros somos el iceberg

Benitatxell cambia el paso y sustituye el eslogan por el SOS: el turismo es el Titanic y nosotros somos el iceberg

Gestalgar clausura su punto de escombros dana tras la retirada de más de 1.500 toneladas

Gestalgar clausura su punto de escombros dana tras la retirada de más de 1.500 toneladas

Marina Monzó, el "regalo de Valencia al mundo de la Ópera" que debuta como Cleopatra en Les Arts

Marina Monzó, el "regalo de Valencia al mundo de la Ópera" que debuta como Cleopatra en Les Arts

El ball com a reconstrucció: Dansa València farà tallers amb jóvens d’Aldaia i dones d’Alfafar

El ball com a reconstrucció: Dansa València farà tallers amb jóvens d’Aldaia i dones d’Alfafar

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

Un estudio científico vincula la cercanía a centrales nucleares con más muertes por cáncer

Un estudio científico vincula la cercanía a centrales nucleares con más muertes por cáncer

4Piot incorpora un módulo de sanidad vegetal con predicción de enfermedades a 4 días

4Piot incorpora un módulo de sanidad vegetal con predicción de enfermedades a 4 días
Tracking Pixel Contents