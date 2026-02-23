Quién era 'El Mencho', el narco de la violencia desmedida

De cuna humilde, en una zona rural pobre de México, el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', consiguió llegar a la élite de la delincuencia hasta el punto de ser uno de los hombres más buscados. No en vano, EEUU había puesto precio a su cabeza, 15 millones de dólares. Fue abatido el domingo por el Ejército mexicano en colaboración con la inteligencia estadounidense en un momento de máxima presión de Donald Trump contra el narcotráfico.

Nacido en 1966 en Michoacán, donde los cultivos ilegales de cannabis eran abundantes, emigró de joven a Estados Unidos junto a su familia y fue allí, en California, donde fue condenado por primera vez en los años 80 por tráfico de heroína. Cumplió condena y fue deportado.

Regresó a México y su contacto con el narcotráfico ya fue imparable, primero unido al Cártel del Milenio, del que fue expulsado tras luchas internas y, porteriormente y una vez trasladado al vecino estado de Jalisco, en la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado "terrorista" por EEUU. Decir que durante una temporada fue policía municipal en este estado. Su filosofía de violencia extrema quedó ya demostrada en 2011 cuando el grupo rubricó una de sus masacres más simbólicas al abandonar 35 cadáveres cerca del lugar de una reunión de fiscales en Veracruz. Ascendió desde abajo en el seno de la organización y su matrimonio con Rosa Linda González, hermana de los cabecillas, le dio el espaldarazo definitivo hacia la cúpula.

Sara Fernández

Reservado y poco visible

Considerado extremadamente reservado y poco visible en público, existen escasas fotografías suyas. Expertos en narcotráfico como el periodista mexicano José Reveles, le dibujan como el reflejo de la "violencia por naturaleza", como un ser despiadado. Con 'El Mencho' a la cabeza, el Cártel Jalisco Nueva Generación se fue haciendo más poderoso y más violento a medida que extendía con una extraordinaria rapidez sus tentáculos. Poseen armamento militar --lanzacohetes, drones, explosivos-- y lo utilizan contra grupos rivales y el propio Estado sin miramientos. A diferencia de otros capos que evitaban ataques directos al Gobierno, Oseguera autorizó ofensivas abiertas contra fuerzas federales.

Hizo uso de una violencia espectacular y extrema para darse a conocer entre la opinión pública y hacerse respetar en el seno del cártel, con una dura penalización de las traiciones. Entre las operaciones más célebres orquestadas por Oseguera se encuentra el intento de asesinato en 2020 del secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía de la capital, y en la retina permanece su coche cosido a balazos. Sin embargo, solo resultó herido.Celebre también es el derribo, cinco años antes, en 2015, de un helicóptero militar con un lanzacohetes y los posteriores 'narcobloqueos', con decenas de personas muertas, entre ellas 20 policías y nueve militares.

Oseguera fue el cerebro de un imperio financiero y logístico donde la metanfetamina y el fentanillo son las drogas principales, desplazando a la cocaína. Y logró diversificar sus mercados introduciéndose en Asia y Europa.