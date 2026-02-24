Escándalo global
Libertad bajo fianza para el exembajador británico en EEUU Peter Mandelson por su implicación en el caso Epstein
El político británico habría transmitido al delincuente sexual informaciones susceptibles de influir en los mercados
Redacción
La policía de Londres ha dejado en libertad bajo fianza el martes al exministro y exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido la víspera en el marco de una investigación sobre sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Mandelson, una figura preponderante en la política británica, fue detenido tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con Epstein, publicados en febrero por el Gobierno de Estados Unidos. Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.
Mandelson fue arrestado cuatro días después de que Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fuera detenido el jueves y puesto en libertadcon cargos pendientes en el marco de otra investigación por mala conducta en el ejercicio de un cargo público, también relacionada con los últimos documentos de Epstein. Despojado de sus títulos reales, el expríncipe Andrés es sospechoso de haber transmitido información confidencial a Epstein cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio, de 2001 a 2011.
La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington. Según esos archivos, el exembajador habría transmitido a Epstein informaciones susceptibles de influir en los mercados, especialmente durante su etapa de ministro en el Gobierno de Gordon Brown (2008-2010). La policía no divulgó qué documentos forman parte de la investigación.
Registro de domicilios
Tres días después del anuncio de la apertura del caso, la policía afirmó que había registrado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Camden y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.
Mandelson fue destituido en septiembre por el primer ministro laborista Keir Starmer como embajador en Washington, cuando una publicación anterior de documentos relacionados con Epstein reveló el grado de su amistad. El primer ministro afirmó que lamenta ese nombramiento, pero las últimas revelaciones obligaron a la dimisión del jefe de gabinete de Starmer y de su director de comunicación.
Starmer se disculpó ante las víctimas de Epstein por nombrar a Mandelson y lo acusó de mentir sobre sus vínculos con el financiero durante el proceso de investigación para su nombramiento. Pero Starmer esquivó las peticiones de dimisión a principios de este mes después de admitir que sabía de la amistad continuada de Mandelson con Epstein. Mandelson, también ex comisario de Comercio de la Unión Europea, renunció este mes a su escaño en la Cámara de los Lores.
