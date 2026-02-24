Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monarquía Noruega

El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realizaba un viaje privado a la Isla

Harald recibe tratamiento por infección y deshidratación y su médico privado viaja a la Isla para respaldar la atención del monarca, que se encuentra junto a la reina Sonia

Los reyes de Noruega Sonia y Harald.

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

El rey Harald de Noruega se encuentra hospitalizado en un centro sanitario de Tenerife, según informa la Casa Real del país nórdico. El ingreso se ha producido mientras Harald y la reina Sonia se encuentra en la isla en un viaje privado.

Harald, que acaba de cumplir 89 años, recibe tratamiento por infección y deshidratación. Su estado es bueno y su médico privado viaja a Tenerife para apoyar el tratamiento. El monarca se encuentra concretamente en Hospiten Sur, que se encuentra en el municipio tinerfeño de Arona.

Las polémicas que atraviesa la Casa Real de Noruega coinciden con el viaje del rey y la reina a la Isla. El juicio a Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, por presunta agresión sexual entre otros muchos cargos, y las conversaciones de la propia princesa de Noruega con el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein han generado una tormenta sobre la familia real noruega.

