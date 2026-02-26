Renuncias
Dimiten el fiscal general y el Defensor del Pueblo de Venezuela
Se pone en marcha el nuevo proceso de selección a Larry Devoe como fiscal general encargado
EP
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, han presentado este miércoles su dimisión a través de sendas cartas enviada a la Asamblea Nacional, ha confirmado su presidente, Jorge Rodríguez.
Rodríguez ha informado en sesión parlamentaria de que ha recibido "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, quienes fueron ratificados en sus cargos en octubre de 2024 hasta 2031.
La Asamblea Nacional ha designado de manera temporal hasta que se pone en marcha el nuevo proceso de selección a Larry Devoe como fiscal general encargado, mientras que el propio Saab ha sido elegido como Defensor del Pueblo en funciones en lugar de Ruiz, que ha alegado motivos personales y de salud en su carta de renuncia.
Saab había ejercido como fiscal desde 2017, sustituyendo a Luisa Ortega Díaz y tras ocupar el cargo de defensor del pueblo durante tres años. Él ha sido una de las voces del chavismo más críticas con la operación de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas, que se saldó con el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Al frente de la Fiscalía, ha abierto numerosas investigaciones en contra decenas de opositores tales como María Corina Machado y Edmundo González, en medio de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional, acerca de la supuesta persecución política de los rivales del chavismo.
Su salida se produce pocos días después de que la Asamblea Nacional sacara adelante por unanimidad una ley de amnistía que abre la posibilidad de excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, además del cierre y transformación de El Helicoide, un enorme edificio utilizado como centro penitenciario.
