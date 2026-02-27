Bill Clinton sobre el 'caso Epstein': "No vi nada y no hice nada malo"

"No vi nada y no hice nada malo". Con estas palabras, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha negado cualquier responsabilidad en el 'caso Epstein' durante su declaración ante el comité del Congreso que investiga las supuestas irregularidades cometidas por el pederasta y sus conocidos.

Clinton ha comparecido a puerta cerrada en Chappaqua, en el estado de Nueva York, donde tiene su residencia, un día después de que lo hiciera su esposa, Hillary, quien también rechazó cualquier vínculo con el multimillonario, quien en 2019 fue hallado muerto en su celda mientras esperaba a ser juzgado por su red de abuso sexual contra centenares de mujeres, algunas de ellas menores de edad.

"En primer lugar, no supe de los crímenes que estaba cometiendo Epstein. No importa cuántas fotos me muestren, tengo dos cosas que al final del día importan más que su interpretación de estas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante, lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo", ha subrayado en su declaración inicial a los congresistas, antes de someterse a las preguntas de estos.

El expresidente también ha asegurado que si en algún momento hubiera tenido conocimiento de lo que sucedía hubiera acudido a la justicia. "No vi nada que me hiciera dudar. Estamos aquí solo porque lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo", ha insistido, antes de hacer énfasis en que cuando Epstein fue declarado culpable en su primer juicio por prostituir a una menor, en 2008, él hacía tiempo que ya había dejado de relacionarse con él.

Asimismo, Clinton ha afeado al comité que hicieran comparecer a su esposa. "Simplemente, no estuvo bien", ha afirmado.

"Muchas preguntas"

Antes de la comparecencia de Cinton, el presidente del comité, el republicano James Comer, ha explicado su intención de realizar "muchas preguntas" al expresidente. "Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas", ha asegurado.

Por su parte, el congresista demócrata Suhas Subramanyam ha replicado con una petición para que Donald Trump también sea interrogado. "Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado". "El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto", ha añadido.

Noticias relacionadas

En los archivos desclasificados el pasado mes de enero por el Departamento de Justicia salieron a la luz nuevas fotografías de Bill Clinton. En una de ellas aparece recostado en una bañera de hidromasaje, con parte de la imagen cubierta censurada con un rectángulo negro. En otra sale nadando junto a una mujer de pelo oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.