Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán
Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera
EEUU e Irán han cerrado la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo pero con "avances significativos"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Domald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La ONU pide "calma" ante la "violencia" entre Afganistán y Pakistán
Naciones Unidas ha hecho este viernes un llamamiento a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital, Kabul, y otras ciudades como Kandahar. "Una vez más, hago un llamamiento a la calma y al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la protección de los civiles, en las tensiones actuales entre Pakistán y Afganistán , que lamentablemente han desembocado en violencia", ha señalado el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, quien ha afirmado que "una desescalada inmediata es esencial".
MSF lamenta una campaña de desprestigio israelí en su contra pero se compromete a seguir prestando servicios
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha manifestado este viernes que prestará servicios en los territorios palestinos ocupados mientras le resulte posible, ante las restricciones impuestas por las autoridades israelíes, en un comunicado en el que ha denunciado "una campaña de desprestigio" y ha pedido "una ampliación masiva de la asistencia vital y un acceso humanitario sin obstáculos" para el enclave, marcado por "la violencia sostenida y a las persistentes restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes".
Pakistán declara entrar en "guerra abierta" con Afganistán tras combates en la frontera
El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó en la madrugada de este viernes que su país entra en una "guerra abierta" con Afganistán después de intensos combates a lo largo de su frontera de facto. "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, entramos en guerra con ustedes", escribió Asif dirigiéndose a Afganistán en un mensaje en la red social X. Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán y ha derivado en una batalla por el control de posiciones estratégicas que ambos bandos aseguran haber capturado.
UNRWA denuncia un alto el fuego en Gaza "vacío de significado" y la retirada de fondos
La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) Comité Español, Raquel Martí, ha denunciado un alto en fuego en Gaza "que se ha vaciado de significado", así como la "frágil" situación económica de UNRWA debido a la retirada de fondos por parte de Estados Unidos.
La directora ejecutiva de la agencia ha admitido que este premio les da "mucha fuerza" para seguir trabajando "en un momento en el que el orden internacional se está resquebrajando" y ha asegurado que UNRWA está en una situación económica "muy complicada" porque, debido a la "criminalización" de Israel, ha ido recibiendo cada vez menos financiación.
Ha explicado que la Unión Europea sigue financiando a la agencia, pero ha lamentado la retirada de fondos por parte de Estados Unidos, que ha hecho que UNRWA haya tenido que recortar los salarios a sus trabajadores para poder seguir manteniendo los servicios.
El jefe de DDHH de la ONU acusa a Israel de impulsar "cambios demográficos permanentes" en Gaza y Cisjordania
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha acusado este jueves a Israel de impulsar "cambios demográficos permanentes" en la Franja de Gaza y Cisjordania, al tiempo que expresado su "preocupación" ante la idea de que esto lleve a una "limpieza étnica".
En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad suiza de Ginebra, Turk ha señalado que la operación israelí iniciada en enero de 2025 en Cisjordania ha provocado ya el desplazamiento de al menos 32.000 palestinos.
Así, ha lamentado que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados constituye un "desastre provocado por el hombre" y ha lamentado el "absoluto desprecio de Israel por los Derechos Humanos en Gaza y Cisjordania", así como las "graves violaciones cometidas también por Hamás y otros grupos palestinos".
La Flotilla Global Sumud para Gaza aplaza su partida de Barcelona al 12 de abril
La Flotilla Global Sumud partirá desde Barcelona dos semanas más tarde de lo previsto -el próximo 12 de abril- para intentar romper el bloqueo naval de la Franja de Gaza, ha anunciado este jueves en Estambul la organización humanitaria islamista IHH, que coordina la participación turca en la iniciativa.
Inicialmente, la salida estaba prevista para el 29 de marzo próximo desde el puerto de la capital catalana.
El convoy marítimo, compuesto por decenas de embarcaciones, se ampliará gradualmente con la incorporación de barcos procedentes de otros puertos del mar Mediterráneo.
Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos dos palestinos han muerto a causa de nuevos ataques perpetrados por Israel contra la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
El Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), ha indicado que en las últimas horas han llegado dos cadáveres al centro tras un bombardeo contra un grupo de personas en el área de Abú al Ajin, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.
Heridas 17 personas tras volcar un autobús que trasladaba a decenas de soldados de Israel
Al menos 17 personas han resultado heridas este jueves tras volcar un autobús que trasladaba a soldados del Ejército de Israel en el desierto del Néguev, según han confirmado los servicios de emergencia, que han indicado que ninguna de las víctimas se encuentra en estado grave.
El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un comunicado que el autobús ha volcado en la Autovía 40, concretamente entre Mitzpe Ramon y Shedma, antes de afirmar que el conductor y un pasajero están "en estado moderado", mientras que los otros 15 se encuentran leves.
Omán destaca "una apertura sin precedentes" a "ideas nuevas y creativas" en las conversaciones entre EEUU e Irán
El Gobierno de Omán ha destacado este jueves que existe "una apertura sin precedentes" por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní, tras el inicio de una tercera ronda de conversaciones indirectas en la ciudad suiza de Ginebra.
El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha resaltado que estos esfuerzos "continúan con diligencia y espíritu constructivo" para aprovechar "la apertura sin precedentes de los negociadores a ideas y soluciones nuevas y creativas" y "la creación de condiciones que apoyen el progreso y el logro de un acuerdo justo y con garantías sostenibles".
Araqchi advierte en Ginebra a su par omaní que el "éxito" de las conversaciones dependen de la "seriedad" de EEUU
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles en un encuentro con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, a su llegada a Ginebra, que el éxito de las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear requiere de la "seriedad" de Washington no así "posiciones contradictorias".
"Aunque apreció los esfuerzos del ministro de Exteriores de Omán para ayudar a avanzar en el actual proceso diplomático, el ministro (Araqchi) consideró que el éxito de las conversaciones requiere la seriedad de la otra parte y que se eviten comportamientos y posiciones contradictorias", ha señalado el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, que acompaña a la comitiva iraní en la localidad suiza.
