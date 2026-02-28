Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump, sobre el ataque a Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”

Israel activa las alarmas en todo el país

Así las cosas, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", reza la nota del Ministerio hebreo.

"Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", ha explicado el Ejército hebreo en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".