Guerra en Oriente Próximo

Irán denuncia al menos 40 muertos en un bombardeo de Israel contra una escuela de niñas

Las autoridades iraníes han denunciado que el bombardeo, en la provincia de Hormozgán (sur), también ha dejado 48 heridos

Imágenes UGC publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificadas por equipos de AFPTV en París, muestra a personas inspeccionando los daños en el lugar del impacto tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

Imágenes UGC publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificadas por equipos de AFPTV en París, muestra a personas inspeccionando los daños en el lugar del impacto tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán. / AFP

Redacción Levante-EMV

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 40 personas a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela en la provincia de Hormozgán (sur) que además ha dejado 48 heridos, en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

El último balance ofrecido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, no identifca exactamente el número de estudiantes fallecidas pero, en una estimación previa, el gobernador del condado de Minab cifró en al menos 24 las estudiantes muertas. IRIB sí que identifica a los heridos como estudiantes de la escuela primaria Shajare Tayebé, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

