Ataque conjunto con EEUU
Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán y se alargará "lo necesario"
EFE
El Ejército de Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán lanzada este sábado, de la mano de Estados Unidos, y durará el tiempo "necesario", señaló un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa.
"Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio", aseveró.
Preguntado por si el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, era uno de los objetivos de los ataques lanzados hasta el momento, el militar no se pronunció, limitándose a responder que sus objetivos son de "alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel". Sin embargo, un oficial israelí ha asegurado que tanto Jameneí como el presidente Masoud Pezeshkian eran objetivos, informa Haaretz.
