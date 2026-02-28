Reacciones al ataque de Israel y EE UU sobre Irán: Urtasun lo tacha de "ataque ilegal" y pide a la UE "alzar la voz"

La ofensiva militar lanzada este sábado por Estados Unidos en colaboración con Israel contra objetivos estratégicos en Irán ha abierto una nueva fase de máxima tensión en Oriente Próximo, con intercambios de ataques, cierre del espacio aéreo israelí y advertencias diplomáticas. Mientras Benjamin Netanyahu y Donald Trump justifican la ofensiva en la necesidad de neutralizar una “amenaza existencial”, Irán denuncia una violación de su soberanía. Rusia, por su parte, sostiene que las negociaciones previas fueron una “tapadera”, y los hutíes de Yemen describen la operación como el “preludio” de un plan para “subyugar” Oriente Próximo.

Mientras que, Irán denunció este sábado como una violación de su integridad territorial y soberanía nacional los ataques de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras defensivas y militares en el país persa.

En España, la operación ha generado reacciones políticas centradas en su encaje en el derecho internacional y en el papel que deben desempeñar la Unión Europea y la OTAN ante una escalada que amenaza con ampliar el conflicto en la región.

Urtasun: “Ataque unilateral” e “ilegal” y llamada a una UE más autónoma

A las críticas desde Rusia y el movimiento hutí de Yemen se suma en España la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que califica la operación de “ataque ilegal” y reclama que la Unión Europea refuerce su autonomía política y militar.

“El uso de la fuerza sólo se puede utilizar en casos muy concretos, como es la legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad, y este es un ataque unilateral y, por lo tanto, ilegal a los ojos del derecho internacional”, explicó Urtasun en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Ante esta situación, el ministro ha señalado que es un escenario en el que la Unión Europea debe "alzar la voz", defender el derecho internacional y su independencia.

"La autonomía militar significa dejar de depender militarmente de Estados Unidos, y eso pasa por la construcción de la defensa europea, que poco a poco se ha ido construyendo pero vamos demasiado poco a poco", ha añadido Urtasun.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recuperado antiguos mensajes de Donald Trump sobre Irán —en los que advertía contra una guerra para favorecer intereses electorales— para subrayar la contradicción entre aquellas palabras y la actual actuación del presidente estadounidense.

Irene Montero pide impedir el uso de bases y “salir de la OTAN ya”

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reaccionado a través de la red social X con un mensaje en el que carga contra Washington y Tel Aviv y reclama medidas concretas por parte de España y de la Unión Europea.

"EEUU e Israel bombardean otra vez Irán. Agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta. ¿Hasta cuándo va a estar Europa en silencio permitiendo estos crímenes? España debe impedir a EEUU usar nuestras bases militares y salir de la OTAN ya", ha escrito.

En el plano civil, el Ministerio de Turismo de Israel cifró en unos 38.500 los turistas que se encuentran en el país, según datos ofrecidos a EFE. La cifra refleja el número aproximado de extranjeros que podrían haber quedado atrapados después de que Israel cerrara su espacio aéreo tras el ataque. Desde este sábado no hay vuelos de llegada o salida “hasta nuevo aviso”.

España sigue la situación en Irán, con 158 españoles registrados

La Embajada de España en Teherán está “siguiendo de cerca” la situación en Irán, donde Exteriores tiene constancia de 158 españoles, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las recomendaciones de viaje se mantienen en “el nivel más elevado de alerta”. Exteriores “desaconseja completamente” viajar a Irán y recomienda a los españoles que ya se encuentren allí que abandonen el país “haciendo uso de los medios disponibles”.