Las relaciones de los países del golfo Pérsico con EEUU e Irán se tambalean tras ser objetivo de ataques sin precedentes

Ni los más sabios expertos en geopolítica habrían imaginado que, entre los rascacielos futuristas de las pudientes capitales del golfo Pérsico, pudiera emanar el humo que deja un bombardeo. Pero, desde que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 sacudió la región, no hay realidad que se deje vencer por la imaginación. Este sábado, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí y Kuwait han sido objetivo excepcional de la violencia en Oriente Próximo. Después de los ataques conjuntos israelíes-estadounidenses contra Irán de este sábado, las autoridades persas han respondido con misiles balísticos sobre estos estados árabes que albergan activos estadounidenses, provocando víctimas mortales y daños aún por valorar.

Los ataques contra Irán, que han dejado decenas de muertes, la mayoría entre estudiantes de una escuela de niñas al sur del país, han conmocionado a la región. De forma prácticamente inmediata, el país persa ha respondido con agresiones sin precedentes sobre los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), establecido en 1981 para promover la cooperación económica, de seguridad, cultural y social. Algunos de ellos son, incluso, sus aliados directos. En los últimos meses, Teherán había gozado de una mejora en sus relaciones con ellos. También ha atacado a Israel, como ya hizo en junio pasado. Tanto Israel como los estados del CCG son fieles socios de Estados Unidos en la región, y cuentan con presencia militar estadounidense en su suelo. Antes, estos activos suponían una garantía de seguridad, pero ahora les sitúan bajo el objetivo de Irán, poniéndolos en peligro. Este hecho podría hacer tambalear las relaciones con Washington.

Ataques generalizados

"El daño que está dispuesto y que es capaz de causar Irán a estas naciones, y la falta de prudencia de la Administración estadounidense, podrían influir en la perspectiva de los Estados árabes sobre su relación fundamental con su proveedor de seguridad, Estados Unidos", constata Michael Wahid Hanna, director del programa de EEUU del International Crisis Group, a este diario. "Si su proveedor de seguridad es la fuente de su inestabilidad, quizá no sea un buen negocio" para estos países del golfo Pérsico, puntualiza desde Washington. "Sobre todo si la guerra sale mal y empieza a desestabilizar la región, los países de la región tendrán que reflexionar sobre la utilidad de esta relación con Estados Unidos", añade.

A lo largo de todo el sábado, se han escuchado explosiones en diferentes puntos de la región. En Irak, un dron ha atacado el aeropuerto internacional de Erbil, en la región kurda al norte. Varios misiles balísticos han sido interceptados sobre la base aérea de Ali al Salem de Kuwait. Uno de ellos ha impactado contra el aeropuerto de Kuwait. También el Ministerio de Defensa de Emiratos ha reconocido haber interceptado varias olas de misiles iraníes. Un ciudadano paquistaní ha muerto en Abu Dabi tras ser alcanzado por escombros caídos del cielo, según el ministerio. Arabia Saudí ha confirmado bombardeos en la región oriental del reino que han sido repelidos. En Qatar y Bahréin, el eco de las explosiones ha aterrorizado a la población. Además, a las afueras de la capital qatarí de Doha, se observó humo saliendo de una zona residencial, causado por la caída de escombros de un misil interceptado.

Bases militares estadounidenses

Todos estos países cuentan con bases militares estadounidenses en su suelo. En total, Washington tiene una red de instalaciones militares permanentes y temporales en 19 puntos de la región. Las ocho permanentes están ubicadas en Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí —en estos cinco lugares se concentran el mayor número de tropas estadounidenses—, Egipto, Irak, y Jordania. A mediados del año pasado, había entre 40.000 y 50.000 soldados estadounidenses en Oriente Próximo. La base más grande utilizada por el Ejército estadounidense en la región es la base aérea al Udeid, en Qatar. Junto al cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin, han sido los principales objetivos de los ataques de Teherán.

Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, todos los activos estadounidenses en la región se consideran objetivos legítimos para el Ejército iraní. "Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado definitivamente", han declarado en un comunicado. Todos los países atacados han condenado las represalias de Irán y algunos, como Arabia Saudí, Qatar o Emiratos, han defendido su derecho a responder. Consideran los ataques iraníes con misiles balísticos una flagrante violación de su soberanía nacional, un ataque directo a su seguridad y una escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región. "Los Estados del Golfo no se encuentran en la misma situación que hace 10 años cuando esperaban que Washington se encargara de sus problemas", explica Hanna.

"En los últimos años, estos estados árabes han adoptado una política de diplomacia, básicamente de acercamiento con Irán, considerando que podrían lograr sus objetivos con mayor éxito mediante el diálogo, en lugar de no tener vínculos y apoyar las políticas estadounidenses de línea dura" Michael Wahid Hanna — Director del programa de EEUU del International Crisis Group

"Ahora han decidido buscar un camino diferente, y muchos de estos países estaban involucrados, intentando bajar la temperatura y encontrar una salida diplomática al conflicto, así que esta no es su línea de acción preferida", añade. "Estos ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto ni de ninguna manera, y se produjeron a pesar de que las autoridades iraníes sabían que el reino [saudí] había confirmado que no permitiría que su espacio aéreo y territorio se utilizaran para atacar a Irán", ha denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí en un comunicado. Tras una llamada entre el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán, ambos países han destacado la necesidad de un "cese inmediato" de cualquier escalada y el regreso a la mesa de negociaciones.

Omán se salva

Las consecuencias para las relaciones entre los países del Golfo e Irán pueden empezar a notarse pronto. "En los últimos años, estos estados árabes han adoptado una política de diplomacia, básicamente de acercamiento con Irán, considerando que podrían lograr sus objetivos con mayor éxito mediante el diálogo, en lugar de no tener vínculos y apoyar las políticas estadounidenses de línea dura", constata Hanna. Hasta este sábado por la mañana, les había dado buenos resultados. "Sin duda, si el resultado de todo esto es que los iraníes los atacan, a pesar de que no estén necesariamente involucrados directamente en esta lucha, esto afectará el futuro de esas relaciones", añade el analista.

Noticias relacionadas

El único país del CCG que Irán no ha atacado es Omán. Durante años, ha servido como enlace entre Teherán y las otras naciones de la región y del exterior. Además, estaba siendo el mediador clave en las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra. Apenas unas horas antes de los ataques israelíes-estadounidenses, el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, afirmó que la paz estaba "al alcance", porque Irán había acordado durante las conversaciones no acumular uranio enriquecido, lo que Albusaidi consideró un gran avance. "Estoy consternado", ha tuiteado este mediodía. "Una vez más, las negociaciones activas y serias se han visto socavadas; esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial", ha dicho. "Insto a EEUU a no dejarse arrastrar más; esta no es su guerra", ha concluido.