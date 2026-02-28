Irán amenaza con "una respuesta aplastante" e Israel asegura haber detectado misiles lanzados por Teherán

Irán se está preparando para responder al ataque conjunto a gran escala que han lanzado Estados Unidos e Israel contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. Una respuesta que será "aplastante", según dijo un funcionario iraní a Reuters.

Según el Ejército israelí, se habrían identificado ya misiles lanzados desde Irán dirigidos hacia Israel, lo que ha provocado que sonaran sirenas en varias zonas del país.

"Se solicita a la ciudadanía que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", ha señalado el Ejército en un comunicado. "En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para interceptar y atacar amenazas cuando sea necesario para eliminar la amenaza".

El presidente iraní, "sano y salvo"

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó el sábado la agencia oficial de noticias IRNA, tras los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y había otra prevista para la semana próxima a nivel técnico.